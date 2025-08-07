Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

Chiều 7-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Ban Quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đã có giải pháp rút ngắn tiến độ thi công đến 5 tháng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh giao thông là xương sống kết nối các vùng kinh tế. Khi hạ tầng được kết nối, sẽ thúc đẩy giao thương, đầu tư và tạo điều kiện để người dân thụ hưởng thành quả phát triển. Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ kết nối hai địa phương mà còn góp phần kết nối vùng. Qua đó, sẽ thúc đẩy việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa và hợp tác kinh tế giữa các địa phương lẫn cả vùng, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết hiện dự án đã hoàn thành phần 99,55%. Trong đó, phần đường hoàn thành toàn bộ 17,6 km và 6 cầu trên tuyến, hiện các nhà thầu đang hoàn thiện hệ thống lắp đặt biển báo an toàn giao thông.

Phần cầu dẫn, cầu chính dây văng Rạch Miễu 2 đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa mặt cầu và cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công chính của cầu. Chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành thử tải cầu Rạch Miễu 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp trao quà cho công nhân trên công trình cầu Rạch Miễu 2

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết dự kiến ngày 12-8 sẽ họp thông qua hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. Sau đó, sẽ tiến hành bàn giao dự án cho tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long để đưa vào khai thác vào ngày 19-8, vượt hơn 5 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường Tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, có chiều dài trên 1.971m; đường cấp III đồng bằng 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6 km. Tổng mức đầu tư dự án trên 6.810 tỉ đồng. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60, đặc biệt là cầu hiện hữu hay ùn tắc giao thông dịp lễ, Tết.



