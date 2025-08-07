Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) – Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60

Chiều 7-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác ngày 19 - 8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh 1.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác ngày 19 - 8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh 2.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác ngày 19 - 8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Ban Quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đã có giải pháp rút ngắn tiến độ thi công đến 5 tháng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh giao thông là xương sống kết nối các vùng kinh tế. Khi hạ tầng được kết nối, sẽ thúc đẩy giao thương, đầu tư và tạo điều kiện để người dân thụ hưởng thành quả phát triển. Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ kết nối hai địa phương mà còn góp phần kết nối vùng. Qua đó, sẽ thúc đẩy việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa và hợp tác kinh tế giữa các địa phương lẫn cả vùng, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết hiện dự án đã hoàn thành phần 99,55%. Trong đó, phần đường hoàn thành toàn bộ 17,6 km và 6 cầu trên tuyến, hiện các nhà thầu đang hoàn thiện hệ thống lắp đặt biển báo an toàn giao thông.

Phần cầu dẫn, cầu chính dây văng Rạch Miễu 2 đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa mặt cầu và cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công chính của cầu. Chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành thử tải cầu Rạch Miễu 2.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác ngày 19 - 8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp trao quà cho công nhân trên công trình cầu Rạch Miễu 2

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác ngày 19 - 8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh 5.

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết dự kiến ngày 12-8 sẽ họp thông qua hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. Sau đó, sẽ tiến hành bàn giao dự án cho tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long để đưa vào khai thác vào ngày 19-8, vượt hơn 5 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường Tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, có chiều dài trên 1.971m; đường cấp III đồng bằng 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6 km. Tổng mức đầu tư dự án trên 6.810 tỉ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60, đặc biệt là cầu hiện hữu hay ùn tắc giao thông dịp lễ, Tết.


Tin liên quan

Cầu Rạch Miễu 2 giảm 50% chi phí nhờ rút ngắn tiến độ 6 tháng

Cầu Rạch Miễu 2 giảm 50% chi phí nhờ rút ngắn tiến độ 6 tháng

(NLĐO) - Nhờ làm chủ công nghệ, thiết kế, máy móc thiết bị thi công và rút ngắn tiến độ 6 tháng nên dự án cầu Rạch Miễu 2 đã tiết kiệm được khoảng 50% chi phí

Cầu Rạch Miễu 2 đang thảm nhựa mặt cầu, dự kiến hoàn thành trước 2-9

(NLĐO) – Cầu Rạch Miễu 2 sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60, đặc biệt là cầu Rạch Miễu hiện hữu hay ùn tắc giao thông dịp lễ, Tết

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm khi cầu Rạch Miễu 2 tăng tổng mức đầu tư 1.183 tỉ đồng

(NLĐO) - Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để tổng mức đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng 1.183 tỉ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tỉnh Đồng Tháp Vĩnh Long Cầu Rạch Miễu 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo