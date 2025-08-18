HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có công bố thông tin hướng dẫn giao thông qua cầu Rạch Miễu 2.

Sáng mai (19-8), cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức thông xe, việc đi lại của người dân từ TP HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây và ngược lại có thêm lựa chọn mới.

Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), dự án cầu Rạch Miễu 2 là một trong những công trình nằm trong sự kiện lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8- Ảnh 1.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ thông xe vào ngày 19-8

Để việc đi lại của người dân được thuận lợi, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã công bố thông tin hướng dẫn giao thông qua cầu Rạch Miễu 2, như sau:

Hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long

- Từ điểm đầu nút giao Đồng Tâm - Quốc lộ 1 đi về hướng Vĩnh Long: tất cả các loại xe cơ giới và xe thô sơ được chạy theo phân làn cụ thể theo bảng chỉ dẫn giao thông: (2 làn xe cơ giới + 1 làn xe thô sơ) đến điểm giao đường Lộ Ngang (tại Km7+800).

Sau vị trí này, chỉ cơ giới được tiếp tục chạy tiếp để qua cầu Rạch Miễu 2, do đó xe thô sơ phải rẽ xuống đường Lộ Ngang hoặc quay đầu lại tại ngã giao Lộ Ngang này.

- Từ ngã giao đường Lộ Ngang đến cuối cầu Rạch Miễu 2: tổ chức giao thông với 4 làn xe cơ giới được chạy qua cầu; xe thô sơ và xe chuyên dùng không được phép qua cầu; trên cầu Rạch Miễu 2 thì xe máy chạy hỗn hợp chung làn với xe ô tô (theo làn bên phải).

- Từ cuối cầu Rạch Miễu 2 đến nút giao cồn Thới Sơn và đến đầu cầu Mỹ Tho được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới.

Theo đó, các loại xe cơ giới tiếp tục được đi qua cầu Mỹ Tho hoặc xuống nhánh rẽ lên/xuống để vào cồn Thới Sơn; các loại xe thô sơ của người dân trên cồn Thới Sơn chỉ được chạy trong phạm vi nhánh rẽ, để tiếp cận ra/vào khu dân cư hiện hữu.

- Từ đầu cầu Mỹ Tho đến cuối cầu Mỹ Tho được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới. Trên cầu Mỹ Tho thì xe máy chạy hỗn hợp chung làn với xe ô tô (theo làn bên phải), xe thô sơ không được phép qua cầu.

- Từ cuối cầu Mỹ Tho về đến nút giao Quốc lộ 60 được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Theo đó, tất cả các loại xe được phép lưu thông trên đường; trừ các loại xe chuyên dùng.

Hướng từ Vĩnh Long về Đồng Tháp

- Từ nút giao Quốc lộ 60 xe di chuyển về hướng Đồng Tháp đến đầu cầu Mỹ Tho được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Theo đó, tất cả các loại xe được phép lưu thông trên đường, trừ các loại xe chuyên dùng.

- Từ đầu cầu Mỹ Tho đến cuối cầu Mỹ Tho được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới. Trên cầu Mỹ Tho thì xe máy chạy hỗn hợp chung làn với xe ô tô (theo làn bên phải), xe thô sơ không được phép qua cầu.

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8- Ảnh 3.

Bảng hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2

- Từ cuối cầu Mỹ Tho đến nút giao cồn Thơn Sơn và đến đầu cầu Rạch Miễu 2 được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Theo đó, các loại xe cơ giới tiếp tục được đi qua cầu Rạch Miễu 2 hoặc xuống nhánh rẽ lên/xuống để vào cồn Thới Sơn (Hương lộ 94C); các loại xe thô sơ của người dân trên cồn Thới Sơn chỉ được lưu thông trong phạm vi nhánh rẽ, để tiếp cận ra/vào khu dân cư hiện hữu.

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8- Ảnh 4.

Các lối ra, vào cầu Rạch Miễu 2

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8- Ảnh 5.

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8- Ảnh 6.

Người dân háo hức chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

- Từ cầu Rạch Miễu 2 đến đường Lộ Ngang (Km4+800) tổ chức giao thông với 4 làn xe cơ giới được di chuyển qua cầu; xe thô sơ và xe chuyên dùng không được phép qua cầu; trên cầu Rạch Miễu 2 thì xe máy chạy hỗn hợp chung làn với xe ô tô con (làn bên phải).

- Từ đường Lộ Ngang (Km4+800) đến nút giao Đồng Tâm - Quốc lộ 1A được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Theo đó, tất cả các loại xe được phép lưu thông trên đường; trừ các loại xe chuyên dùng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng lưu ý thêm rằng xe cơ giới, bao gồm: xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe chở người 4 bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô; xe gắn máy và các loại xe tương tự các loại xe này.

Xe thô sơ, bao gồm: xe đạp; xe đạp máy (gồm cả xe đạp điện); xe xích lô; xe lăn dùng cho người khuyết tật; xe vật nuôi kéo và các loại xe tương tự.



Tin liên quan

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

(NLĐO) – Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60

Hình ảnh hàng chục xe tải chở đầy hàng tham gia thử tải cầu Rạch Miễu 2

(NLĐO) - Dự kiến trước ngày 2-9, cầu Rạch Miễu 2 chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác

Cầu Rạch Miễu 2 giảm 50% chi phí nhờ rút ngắn tiến độ 6 tháng

(NLĐO) - Nhờ làm chủ công nghệ, thiết kế, máy móc thiết bị thi công và rút ngắn tiến độ 6 tháng nên dự án cầu Rạch Miễu 2 đã tiết kiệm được khoảng 50% chi phí

Bộ Xây dựng Cầu Rạch Miễu 2 Đồng Tháp Vĩnh Long
