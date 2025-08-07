HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bất ngờ với lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường cao đẳng

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm 2025 là năm đầu tiên các trường cao đẳng quay trở lại tích hợp dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT.

Trước đó, từ năm 2017 đến đầu năm 2025, các trường cao đẳng (CĐ), trung cấp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nộ vụ).

Rút ngắn thời gian nhờ nhập học sớm

Ngày 7-8, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (phường Hạnh Thông, TP HCM), cho biết theo thống kê có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Bất ngờ với số lượng thí sinh đăng ký vào trường cao đẳng năm 2025 - Ảnh 1.

Tân sinh viên nhập học sớm tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

"Mặc dù đây chỉ là thống kê ban đầu, sau quá trình lọc ảo trên hệ thống, chắc chắn số lượng thí sinh trúng tuyển sẽ giảm, song đây là tín hiệu tích cực cho thấy thí sinh quan tâm đến CĐ" - TS Phúc bày tỏ.

Điểm mới trong năm học này chính là các trường CĐ có thể đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT và hệ thống xét tuyển của nhà trường.

Trong thời gian này, nếu thí sinh muốn tăng thêm cơ hội trúng tuyển, có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường CĐ. Tuy nhiên, nếu chọn học hệ ĐH thì không được xét tuyển như vậy.

"Nhà trường đã có 2 đợt nhập học CĐ chính quy trong tháng 8. Sinh viên nhập học sớm, thời gian đào tạo ngắn, học phí được cấp bù 70% theo quy định, 70% thời gian học là thực hành... Đặc biệt, hoàn toàn thể liên thông lên ĐH. Nếu tính toán thông minh, trong vòng 4 năm, sinh viên "ẵm trọn" 2 tấm bằng CĐ và ĐH" - TS Phúc nêu rõ.

Khó tuyển sinh nhưng dễ có việc làm

Tương tự, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn (phường Tân Sơn Hòa, TP HCM) cũng đã tổ chức 2 đợt nhập học sớm và chuẩn bị khai giảng đợt 3 trong tháng 8.

TS Lê Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, tiết lộ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ thống chung đạt gần 600 em. Bên cạnh đó, số liệu từ các kênh đăng ký trực tiếp tại trường cũng đạt khoảng 700 - 800 hồ sơ.

Bất ngờ với số lượng thí sinh đăng ký vào trường cao đẳng năm 2025 - Ảnh 3.

Sinh viên Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn trong giờ thực hành

So với mọi năm, tình hình tuyển sinh có vẻ "chậm nhịp", đa số thí sinh vẫn trên tinh thần chờ kết quả trúng tuyển ĐH. Mặt khác, việc các trường ĐH hạ điểm sàn quá thấp khiến số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào CĐ giảm rõ rệt.

TS Lâm cho biết những thế mạnh của trường như: Y sĩ đa khoa, giáo dục mầm non, công nghệ ô tô... Đây đều là những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao, đảm bảo cơ hội việc làm tốt cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

"Nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp CĐ có việc làm ngay, thậm chí có sinh viên tìm được việc làm ngay trong thời gian thực tập. Chương trình đào tạo chú trọng thực hành chính là "điểm cộng" thu hút doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. Đây cũng là lợi thế rất lớn của giáo dục nghề nghiệp" - TS Lâm chỉ rõ.

Theo thống kê, cả nước có 7.615.560 nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng. 

Từ ngày 17 đến ngày 20-8, hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện các lần lọc ảo, đảm bảo thí sinh chỉ có thể trúng tuyển ở 1 nguyện vọng. Trước 17 giờ ngày 20-8, các trường ĐH nhập điểm chuẩn, công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

