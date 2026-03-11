HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bất ngờ với số ma túy cất giấu của kẻ vừa cai nghiện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tiếp cận kiểm tra đối tượng Lê Tùng Lâm sau cai nghiện, Công an Quảng Trị thu giữ 1.130 viên hồng phiến, heroin và nhiều gói ma túy dạng "nước vui"

Bất ngờ số ma túy Lê Tùng Lâm cất giấu sau khi vừa cai nghiện - Ảnh 1.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn ma túy do Lê Tùng Lâm (SN 1996, trú tại phường Đồng Sơn) cất giấu.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Công an phường Đồng Sơn tiến hành tiếp cận, kiểm tra Lê Tùng Lâm. Đây là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Bất ngờ số ma túy Lê Tùng Lâm cất giấu sau khi vừa cai nghiện - Ảnh 2.

Tang vật vụ việc

Trong quá trình tiếp cận, lực lượng công an phát hiện Lê Tùng Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua tuyên truyền, vận động, Lâm đã tự nguyện giao nộp số ma túy đang cất giấu gồm 1.130 viên hồng phiến, 5 gói "nước vui" và 1 gói heroin.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lê Tùng Lâm khai nhận mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng và bán lại.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh và mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

CLIP: Ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần "khóa lối" xe phía sau

CLIP: Ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần "khóa lối" xe phía sau

(NLĐO) - CSGT Quảng Trị đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh một ô tô bật đèn cảnh báo, dừng giữa đường và nhiều lần chặn lối đi của các phương tiện phía sau.

Công nhân điện lực vượt sông bảo đảm điện cho điểm bầu cử vùng sâu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị triển khai đồng bộ phương án cấp điện, bố trí lực lượng trực 24/24, bảo đảm nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vướng loạt công trình trái phép

Nhiều nhà kho, chuồng trại "mọc" trái phép trong khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện vẫn chưa thể xử lý dứt điểm

tàng trữ ma túy hồng phiến Công an Quảng Trị bắt giữ ma túy ma túy Quảng Trị Lê Tùng Lâm đối tượng sau cai nghiện PC04 Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo