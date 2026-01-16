HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghi ngờ khách đưa mình giao ma tuý, tài xế giao hàng chở thẳng đến công an

Anh Vũ

(NLĐO) - Nhận hộp giấy hình chữ nhật, bên ngoài dán băng keo, ghi thông tin sản phẩm "SPX xxxx", tài xế giao hàng nghi ngờ đây là ma tuý.

Ngày 16-1, UBND phường Gia Định, TPHCM thông tin vừa trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân do có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

- Ảnh 1.

UBND phường Gia Định khen thưởng những cá nhân có liên quan.

Khoảng 8 giờ ngày 29-12-2025, anh L.H.M (26 tuổi, làm nghề giao hàng) được một khách liên hệ qua tin nhắn yêu cầu vận chuyển hàng. Lúc đầu, địa chỉ nhận là một chung cư ở TPHCM, nhưng được đổi sang đường Hoa Lan, phường Cầu Kiệu.

Khi đến nhận hàng, anh M. được đôi nam nữ giao cho hộp giấy hình chữ nhật, bên ngoài dán băng keo, ghi thông tin sản phẩm "SPX xxxx". Địa chỉ giao là đến khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

Trên đường đi, anh M. nghi ngờ hộp hàng chứa điều vi phạm nên đem thẳng đến Công an phường Gia Định trình báo.

Khi mở ra, Công an phường Gia Định xác định bên trong gói hàng có lọ thủy tinh bị nứt và một hộp giấy màu đen, trong đó chứa gói ni lông đựng tinh thể màu trắng là ma túy.

Công an phường Gia Định đánh giá cao hành động của tài xế M. vì đã góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hành vi liên quan đến ma túy, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

