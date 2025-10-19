HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bất ngờ với thị trường quà tặng 20-10, khi thịt cá cũng trở thành quà tặng

Tin, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Thị trường quà tặng 20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay vẫn sôi động nhưng vắng bóng các sản phẩm cao cấp bởi sợ… ế

Ngày 19-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TP HCM, không khí mua sắm cho ngày 20-10 khá sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 1.

Bó hoa rau củ tại siêu thị Co.op Mart tặng cho khách hàng nữ mua sắm sớm

Co.opMart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu) có nhiều khu vực trưng bày hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm,… rất tiện làm quà.

Khu vực mỹ phẩm, một bộ sữa tắm thương hiệu Lux có giá dưới 120.000 đồng (sau khuyến mãi) đã bán hết sản phầm của chương trình khuyến mãi từ tối 18-10.

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 2.

Các giỏ quà 20-10 tại Co.opMart Rạch Miễu

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 3.

Các giỏ hoa cao cấp vắng bóng

Khu vực hoa tươi, các giỏ hoa từ 139.000 – 379.000 đồng/giỏ với các loại hoa như: hải đường, hồ điệp, hoa hồng bán mạnh nhất, sức mua cao hơn ngày thường khoảng 30%. Tuy nhiên, nhân viên phụ trách cho hay sức mua không bằng những năm trước do kinh tế khó khăn.

Đặc biệt, những năm trước, vào dịp 20-10, các giỏ hoa 700.000 – 800.000 đồng/giỏ bán rất chạy thì nay hiếm khách mua.

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 4.

Một bộ mỹ phẩm cháy hàng nhờ chiến lược khuyến mãi tốt

Đại diện Saigon Co.op cho hay năm nay xu hướng tiêu dùng "xanh - thiết thực" đang định hình thị trường quà tặng 20-10 năm nay.

Tại các siêu thị còn có chương trình tặng bó hoa rau củ "chuẩn xanh" – món quà sáng tạo và thân thiện môi trường, thay cho những bó hoa truyền thống dành cho 20 khách hàng nữ đầu tiên mua sắm tại siêu thị ngày 19-10.

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 5.

Các giỏ quà kết hợp hoa và trái cây tươi được ưa chuộng

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 6.

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn quà tặng 20-10

Tại siêu thị Farmer Market ngã tư đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai ở khu vực trung tâm TP HCM, nhân viên đang tất bật gói quà cho ngày 20-10 cho các doanh nghiệp tặng nhân viên, đối tác.

Các phần quà thiết kế sẵn có giá phổ biến từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, chủ yếu là trái cây nhập khẩu và hoa.

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market, cho biết điểm mới của năm nay là xu hướng chọn quà thiết thực, nhiều nơi thay thế toàn bộ hay một phần chi phí dành cho hoa chuyển sang trái cây. Do đó, các phần quà vừa kết hợp trái cây và hoa được khách hàng chọn nhiều nhất.

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 7.

Các phần quà thiết thực được ưu tiên

Quà tặng 20 - 10: Xu hướng thiết thực và xanh lên ngôi năm nay - Ảnh 8.

Thực phẩm tươi sống thành quà tặng

"Kinh tế khó khăn, thị trường có phần trầm lắng nhưng khách hàng đang dịch chuyển từ cửa hàng nhỏ lẻ, giá rẻ sang những nơi có có xuất hóa đơn GTGT đầy đủ. Chính vì vậy, các điểm bán chính quy có lượng khách đông hơn" – ông Lộc nói.

Trong khi đó, đại diện Organic Food cho biết khách hàng chuộng hộp quà đồ tươi, với mức giá từ 1 – 1,5 triệu đồng.

Thị trường quà tặng dịp 20-10

Tin liên quan

Xu hướng tặng quà mới dịp 20-10

Xu hướng tặng quà mới dịp 20-10

(NLĐO) - Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20-10 năm nay, nhiều loại quà tặng đắt tiền mất hút, người tiêu dùng có xu hướng tặng nhau những món quà mang tính thiết thực

Giá vàng hôm nay 20-10: Xô đổ mọi kỷ lục, giá vàng tuần sau tăng hay giảm?

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn các nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục đi lên trong bối cảnh đây là kênh trú ẩn an toàn nhất hiện nay

Nhộn nhịp thị trường hoa tươi trước ngày lễ 20-10

(NLĐO) - Giá hoa hồng tại chợ đầu mối ở TP HCM tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Giá bán lẻ hoa hồng cũng tăng cao lên 20.000 – 30.000 đồng/bông.

Ngày Phụ nữ Việt Nam Farmers Market Co.opmart thị trường quà 20/10 quà thiết thực 20-10 giảm hoa tăng trái cây Organic Food
