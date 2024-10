Xu hướng tặng quà mới dịp 20-10

Tại TP HCM, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thị trường hoa và quà tặng nhân dịp lễ 20-10 năm nay khá đa dạng về mẫu mã. Thị trường hoa tươi xuất hiện thêm những loại giống, hoa nhập ngoại, có giá trị cao như hoa lan, hoa chuỗi ngọc...



Các giống hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa hướng dương tiếp tục là những mặt hàng bán chạy nhất, được nhập về nhiều tại các chợ. Hoa lan có mặt ở hầu hết các sạp hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM) dù chưa vào mùa.

Giá các loại hoa đều tăng mạnh, hoa hồng nhập khẩu có giá từ 40.000 - 70.000 đồng nay được rao bán với giá 120.000-140.000/bó, tăng gấp đôi so với trước lễ.

Giải thích về điều này, chị Bích Kiều, chủ một vựa hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), cho biết khoảng 1 tuần trước khi lễ bắt đầu, các vựa hoa đã phải liên hệ gấp để nhập hoa về phục vụ khách hàng, phí vận chuyển hàng dịp lễ thường cao nên giá hoa sẽ đắt hơn nhiều so với ngày thường.



Người tiêu dùng lựa chọn hoa.

Ngoài ra, theo chủ nhiều cửa hàng, dù giá hoa tăng gấp đôi so với ngày thường song sức mua hoa năm nay lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, các shop và vựa hoa phải đẩy mạnh bán hàng online, livestream để kiếm thêm nhiều khách hàng mua hoa.



Cửa hàng nhận giao hoa trực tiếp cho khách hàng nhằm thúc đẩy tiêu thụ.

Về phía người tiêu dùng, xu hướng tiêu thụ các mặt hàng quà tặng trong dịp lễ 20-10 năm nay có sự chuyển dịch khác biệt.

Theo ghi nhận, khách hàng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm quà tặng thiết thực thay vì những sản phẩm đắt tiền hay quà lưu niệm.

Đặc biệt, những set bánh hay trà kèm hoa tươi đang tạo “trend” và vô cùng đắt khách dịp này. Do nhu cầu cao nên một số cửa hàng trà và bánh cho biết đã gần như kín đơn dù mới đăng bán vài ngày và ngừng nhận cho đến hết ngày 20-10.



Những set bánh, nước được đóng gói xinh xắn trong hộp giấy, trang trí với hoa tươi có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn được nhiều người chọn mua

Anh Nguyễn Tâm (ngụ TP HCM) cho biết năm nay anh lựa chọn một set hoa kèm cả trà sữa và bánh kem để tặng cho bạn gái và set hoa kèm dầu gội đầu để tặng mẹ.

Theo anh Tâm, những set quà tặng như vậy có giá cả hợp lý, không quá đắt song vẫn đủ đẹp mắt để làm quà tặng.



Theo chủ cửa hàng bánh tại đường Nguyễn Thông, quận 3, lượng đơn đặt hàng qua mạng có nhiều chênh lệch với số người mua tại cửa hàng. Chị cho biết việc nhiều người đặt hàng qua các trang, mạng xã hội nhiều hơn khiến những ngày qua, nhân lực trong tiệm liên tục phải đẩy nhanh tốc độ đóng gói, xử lý đơn.

Kèm theo mới sự nổi lên của những món quà tặng ‘bắt trend’, nhiều tuyến đường lớn ở TP HCM bất ngờ vắng bóng các sạp hoa quà lưu niệm. Chị Lê Phương, chủ một tiệm đồ lưu niệm ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, chia sẻ năm nay sức mua của khách hàng đối với các mặt hàng như hoa sáp, nến thơm hoặc các đồ lưu niệm giảm rất mạnh.

“Mọi năm trên đường Lê Trọng Tấn, đặc biệt là đoạn Trường Đại học Công Thương có rất nhiều sạp hoa, đồ lưu niệm được bày bán ven đường. Nhưng năm nay, do tình hình kinh tế chung, không còn nhiều người bán hàng nữa, chỉ có những cửa hàng có sẵn mặt bằng mới có thể tiếp tục duy trì kinh doanh” - chủ cửa hàng này lý giải.

Nhiều tuyến đường ở TP HCM như Đinh Tiên Hoàng (quận 1); Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch (quận 3); Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận)..., nơi vốn tập trung nhiều tiệm lưu niệm, hoa nhưng lại khá yên ắng trong dịp 20-10 năm nay.

Đối diện với vấn đề sức mua giảm, chị Lê Phương chủ yếu chuẩn bị các set quà tặng bao gồm mỹ phẩm, hoa tươi và quần áo và đăng bài bán hàng thông qua các hội nhóm online.





Xu hướng tiêu dùng thay đổi, sức mua hoa tươi, hoa sáp, thú bông lưu niệm giảm mạnh.