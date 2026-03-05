HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt người đàn ông đánh vợ dã man còn doạ giết

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một người đàn ông ở Quảng Ngãi đã bị bắt giữ vì đánh vợ dã man khi dùng dây siết cổ, đổ xăng lên người, rồi dọa giết vợ.

Ngày 5-3, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Quốc Hùng (SN 1995, trú tại xã Bờ Y) để điều tra về hành vi đánh vợ dã man, đe dọa giết vợ.

Trước đó, Công an xã Bờ Y nhận được thông tin về việc một nam thanh niên đánh đập dã man một cô gái trên địa bàn thôn Ngọc Tiền. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì hung thủ và nạn nhân đều đã rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nạn nhân bị đánh là chị H.T.D.H. (SN 2004, trú tổ dân phố 7, xã Bờ Y) nên đã mời đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này cho biết từ trước Tết Nguyên đán, chồng mình là ông Tạ Quốc Hùng đã gửi 2 con trai cho bà nội chăm sóc và mượn tiền để tiêu xài.

- Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Quốc Hùng có hành vi bạo hành vợ dã man còn đe dọa giết vợ

Đến ngày 22-2, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tạ Quốc Hùng đã chở chị H.T.D.H vào nhà rẫy tại thôn Ngọc Tiền, xã Bờ Y để yêu cầu bà nội giao lại 2 con. Khi đến nơi không tìm thấy các con nên Hùng đã tức giận và đánh đập chị H.T.D.H dã man. Tuy nhiên, do lo sợ nên người phụ nữ này không dám viết đơn tố cáo và có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần.

Sau đó, Hùng tạo lập tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nội dung 2 con trai của mình bị bắt cóc. Đối tượng còn bịa đặt việc đã báo Công an xã Bờ Y nhưng chưa được xử lý. Đối tượng Tạ Quốc Hùng còn gọi điện đến trường mầm non - nơi 2 con đang theo học - đe dọa các giáo viên phải giao con cho vợ. Lo sợ xảy ra sự việc nghiêm trọng, các giáo viên đã đưa 2 cháu đến Công an xã Bờ Y nhờ bảo vệ.

Qua quá trình làm việc, Công an xã Bờ Y đã bắt giữ Tạ Quốc Hùng khi đối tượng đang đi bán xe máy để lấy tiền bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã dùng dây cao su khống chế, siết vào cổ chị H.T.D.H và đổ xăng lên người nạn nhân rồi kéo bình gas đến gần, mở van khí, đe dọa sẽ châm lửa đốt. Hành vi trên khiến chị H. hoảng loạn, lo sợ bị giết hại.

Được biết, đối tượng Tạ Quốc Hùng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 6-2025, Hùng chấp hành xong án phạt tù và trở về xã Bờ Y sinh sống.

Tin liên quan

Ghen tuông, chồng mang xăng đốt vợ, nhưng lại thiêu chết người khác

Ghen tuông, chồng mang xăng đốt vợ, nhưng lại thiêu chết người khác

(NLĐO) – Nghi ngờ vợ ngoại tình, Đoàn Văn Có cầm can xăng đi tìm đốt vợ, nhưng khi ra tay thì lại thiêu chết oan một người khác.

Vụ người phụ nữ bị người tình thiêu chết: Công an đã làm hết trách nhiệm!

Nạn nhân đã làm đơn tố cáo bị hành hạ, dọa giết và cầu cứu cơ quan chức năng can thiệp nhưng vẫn bị người tình thiêu chết

Nghi án bố đổ xăng thiêu chết cả nhà: Nạn nhân thứ 4 tử vong

(NLĐO)- Sau hơn 2 ngày điều trị tại Hà Nội nhưng do bị bỏng quá nặng, anh Lê Tiến Đồng, nạn nhân cuối cùng trong nghi án bố đổ xăng thiêu chết cả nhà 4 người gặp nạn ở Nghệ An, đã tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo