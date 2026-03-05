Bắt người đàn ông đánh vợ dã man còn doạ giết

Ngày 5-3, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Quốc Hùng (SN 1995, trú tại xã Bờ Y) để điều tra về hành vi đánh vợ dã man, đe dọa giết vợ.

Trước đó, Công an xã Bờ Y nhận được thông tin về việc một nam thanh niên đánh đập dã man một cô gái trên địa bàn thôn Ngọc Tiền. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì hung thủ và nạn nhân đều đã rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nạn nhân bị đánh là chị H.T.D.H. (SN 2004, trú tổ dân phố 7, xã Bờ Y) nên đã mời đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này cho biết từ trước Tết Nguyên đán, chồng mình là ông Tạ Quốc Hùng đã gửi 2 con trai cho bà nội chăm sóc và mượn tiền để tiêu xài.

Đối tượng Tạ Quốc Hùng có hành vi bạo hành vợ dã man còn đe dọa giết vợ

Đến ngày 22-2, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tạ Quốc Hùng đã chở chị H.T.D.H vào nhà rẫy tại thôn Ngọc Tiền, xã Bờ Y để yêu cầu bà nội giao lại 2 con. Khi đến nơi không tìm thấy các con nên Hùng đã tức giận và đánh đập chị H.T.D.H dã man. Tuy nhiên, do lo sợ nên người phụ nữ này không dám viết đơn tố cáo và có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần.

Sau đó, Hùng tạo lập tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nội dung 2 con trai của mình bị bắt cóc. Đối tượng còn bịa đặt việc đã báo Công an xã Bờ Y nhưng chưa được xử lý. Đối tượng Tạ Quốc Hùng còn gọi điện đến trường mầm non - nơi 2 con đang theo học - đe dọa các giáo viên phải giao con cho vợ. Lo sợ xảy ra sự việc nghiêm trọng, các giáo viên đã đưa 2 cháu đến Công an xã Bờ Y nhờ bảo vệ.

Qua quá trình làm việc, Công an xã Bờ Y đã bắt giữ Tạ Quốc Hùng khi đối tượng đang đi bán xe máy để lấy tiền bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã dùng dây cao su khống chế, siết vào cổ chị H.T.D.H và đổ xăng lên người nạn nhân rồi kéo bình gas đến gần, mở van khí, đe dọa sẽ châm lửa đốt. Hành vi trên khiến chị H. hoảng loạn, lo sợ bị giết hại.

Được biết, đối tượng Tạ Quốc Hùng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 6-2025, Hùng chấp hành xong án phạt tù và trở về xã Bờ Y sinh sống.