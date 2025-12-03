HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt người phụ nữ thay tên đổi họ, trốn nã 9 năm ở Lào

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sau 9 năm trốn nã về tội trộm cắp tài sản, Đường Ngọc Như vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ dù đã đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh.

Ngày 3-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Đường Ngọc Như (SN 1983, quê xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh), trốn truy nã 9 năm về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ người phụ nữ thay tên đổi họ, trốn nã 9 năm ở bên nước Lào - Ảnh 1.

Đường Ngọc Như bị bắt giữ sau 9 năm trốn truy nã

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (cũ) ở TP HCM, Như trộm laptop của bạn bán lấy tiền tiêu xài.

Như đã bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ, khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đầu năm 2017, Như đã bỏ trốn khỏi địa phương và sang Lào sinh sống.

Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Như đã đổi sang quốc tịch Lào với tên là THIPPHAPHONE, kể cả ngày tháng năm sinh; đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Tưởng rằng dưới "vỏ bọc" hoàn hảo trên sẽ giúp Như chôn vùi quá khứ tội lỗi. Tuy nhiên, vào ngày 30-11, ngay khi Như trở về thăm nhà thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ sau 9 năm trốn nã tại đất khách quê người.

Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

(NLĐO) - Những kẻ trốn lệnh truy nã thậm chí thay tên đổi họ nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt từ công an.

Đang trốn nã vẫn đu dây vào cửa hàng điện máy vét sạch điện thoại

(NLĐO) - Các cơ quan chức năng ở An Giang xác định kẻ trộm đột nhập vào cửa hàng Điện máy Xanh lấy sạch số điện thoại trưng bày là đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Về quê ăn Tết, kẻ giao cấu với trẻ em rồi trốn nã bị tóm gọn

(NLĐO) - Thanh bị lực lượng chức năng tóm gọn khi trở về quê ăn Tết sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã ở Bình Dương.

