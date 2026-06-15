Bắt nhanh thanh niên cướp giật tiền của người bán vé số dạo

Ngày 15-6, Công an xã An Ninh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lộc Văn Sang (SN 1999, tạm trú khu phố An Đước, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về hành vi cướp giật tài sản.



Chưa đầy 1 ngày, Công an xã An Ninh truy bắt đối tượng cướp giật người bán vé số. Ảnh: Công an xã An Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 8-6, bà Thái Thị Lường (SN 1980, ngụ xã An Ninh) đang ngồi bán vé số và đếm tiền trên lề đường tại khu vực ngã ba Lộc Giang, ấp Lộc Thạnh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ áp sát.

Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, đối tượng nhanh tay giật số tiền 735.000 đồng mà bà Lường đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến khoảng 11 giờ ngày 10-6, Công an xã An Ninh tiếp nhận tin báo của bị hại và lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường.

Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng công an xác định phương tiện gây án là xe máy Honda Vision mang biển số 70E1-470... và tổ chức truy xét.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra kết hợp xác minh trên địa bàn, Công an xã An Ninh phát hiện một người điều khiển xe có đặc điểm trùng khớp với phương tiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lộc Văn Sang thừa nhận là người đã thực hiện vụ cướp giật số tiền 735.000 đồng của bà Thái Thị Lường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã An Ninh, vụ việc cho thấy hiệu quả của hệ thống camera an ninh và công tác bám sát địa bàn của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh với tội phạm đường phố.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để tiền và tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.