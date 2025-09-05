HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt nhóm cướp giật táo tợn tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nhóm đối tượng cướp giật khai nhận đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ ở Đà Nẵng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực du lịch trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Bắt nhóm cướp giật táo tợn tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Trần Văn Tiên bị bắt giữ ngay trên đường tẩu thoát vào TP HCM

Theo đó, công an đã bắt nóng nghi phạm Trần Văn Tiên (36 tuổi) khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát vào TP HCM. Các nghi phạm còn lại gồm Đỗ Phương Thạch (29 tuổi) và Lê Văn Thái Nguyên (23 tuổi, cùng trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng) cũng bị bắt giữ sau đó.

Theo điều tra, với chiêu thức trà trộn tại các tuyến phố du lịch ở TP Đà Nẵng, chỉ trong vài ngày nghỉ lễ, nhóm này đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 2 vụ nhằm vào người nước ngoài.

Cụ thể, tối 28-8, Tiên, Thạch và Nguyên đã cướp giật túi xách của ông Kang Pol Yong (quốc tịch Hàn Quốc) trên đường Nguyễn Hữu Thông (phường Sơn Trà), bên trong có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 won.

Bắt nhóm cướp giật táo tợn tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

3 kẻ cướp giật tại Đà Nẵng sa lưới

Tiếp đó, nhóm này giật túi xách của bà Đinh Thị T. (trú TP HCM) vào ngày 31-8 tại đường Lã Xuân Oai (phường Ngũ Hành Sơn), bên trong túi xách có hơn 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi cướp giật, nhóm này lấy tài sản, vứt túi xách, rồi đến các tiệm vàng đổi ngoại tệ, tiêu xài cá nhân. 

Rạng sáng 1-9, Tiên và đồng bọn cướp giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba Lâm Hoành - Phước Mỹ (phường Sơn Trà), bên trong có điện thoại trị giá khoảng 18 triệu đồng, 100 USD, 250.000 đồng, 10.000 tenge cùng giấy tờ cá nhân.

Quá trình truy xét, Công an TP Đà Nẵng xác định Tiên là kẻ cầm đầu.

Ngày 4-9, Tiên bị bắt khi đang trên xe khách từ Quảng Trị vào TP HCM. Cùng ngày, Thạch và Nguyên cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Tiên và Thạch đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm cùng tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại, một số ngoại tệ và giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tạm giữ 2 thiếu niên trộm tiền trên ô tô

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn là Trần Duy A. (SN 2009, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương N. (SN 2009, trú phường Hòa Cường).

Bắt nhóm cướp giật táo tợn tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lợi dụng sự bất cẩn của chủ xe, 2 đối tượng đã trộm cắp số tiền

Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Thanh Khê nhận được trình báo của anh P.G.L. (ngụ tại địa phương) về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 8 triệu đồng để trong cốp ô tô.

Anh L. cho biết đã quên khóa cửa ô tô khi đậu xe trên đường. Đến sáng hôm sau, khi lấy xe chở con đi học, anh mới phát hiện số tiền đã mất.

Nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã triển khai lực lượng vào cuộc và xác định khuya 27-8, Trần Duy A. và Nguyễn Phương N. đã lẻn vào xe anh L. trộm tài sản.


Tin liên quan

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Nam thanh niên khai đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường thuộc TP Tam Kỳ cũ, gây ra nỗi ám ảnh đối với nhiều phụ nữ.

Bất ngờ với hành trình và "kho chứa vàng" của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Chỉ mất 14 giờ truy tìm, Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ được nghi phạm cướp tiệm vàng, đồng thời phát hiện “kho chứa vàng” của đối tượng.

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

(NLĐO) - Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.

