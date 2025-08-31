



Đối tượng Hà Tuấn Phi cùng tang vật vụ án

Ngày 31-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ nghi phạm Hà Tuấn Phi (17 tuổi, ở xã Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chị Trần Thị Thu L. (ở xã Trường Ninh) đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Quảng Trị trình báo việc bị cướp trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua rừng tràm thôn Lệ Kỳ, xã Quảng Ninh.

Khoảng 15 giờ ngày 30-8, khi dừng xe nghe điện thoại, chị L. bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, bóp cổ, khống chế và lục soát.

Do lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, chị L. buộc phải đưa cho kẻ này chiếc Samsung S21 và đọc mật khẩu theo yêu cầu.

Từ tin báo, lực lượng chức năng triển khai truy xét nóng. Đến tối cùng ngày, công an xác định nghi phạm gây án là Hà Tuấn Phi và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hà Tuấn Phi khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp. Chiếc điện thoại sau đó được Phi mang bán cho một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở phường Đồng Thuận.