Bắt nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau gần KCN Sóng Thần

Video: 4 người đuổi đánh nhaubị công an tạm giữ.



Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng Công ty TNHH Thực phẩm Rita, KCN Sóng Thần 2 (phường Dĩ An).

Tạm giữ 4 người gây rối, rượt đuổi nhau trước cổng Công ty Rita. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18-4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991, ngụ TP HCM) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M. (SN 1990, ngụ TP HCM). Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để "giải quyết".

Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000, ngụ TP HCM) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002, ngụ Đồng Nai) đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy chở Kha đến trước cổng công ty, mang theo một mã tấu tự chế.

Khi gặp M., nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu ra đe dọa. Hai bên sau đó rượt đuổi, đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất, gây náo loạn khu vực trước cổng công ty.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều công nhân hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Bước đầu xác định hành vi của nhóm này mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.



