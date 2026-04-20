Điều tra nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau gần KCN Sóng Thần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau gần KCN Sóng Thần

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau gần KCN Sóng Thần lan truyền mạng xã hội, khiến nhiều công nhân hoảng sợ

Ngày 20-4, Công an phường Dĩ An (TPHCM) phối hợp Công an Đồn Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường gây náo loạn khu vực.

Nhóm thanh niên đánh nhau gây náo loạn gần KCN Sóng Thần , TPHCM - Ảnh 1.

Hai thanh niên cầm hung khí đối đầu trên đường, khiến nhiều công nhân tan ca hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngay trên đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 18-4, tại khu vực gần vòng xoay Chutex, KCN Sóng Thần, phường Dĩ An.

Hình ảnh trong clip cho thấy hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy. Một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn dài khoảng 50 cm, nghi là dao. Khi tiếp cận, cả hai dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy.

Sau khi xảy ra xô xát, hai người này lên xe rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên cầm gậy vẫn tiếp tục rượt đuổi theo.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân từ các công ty gần đó tan ca chứng kiến đã tỏ ra hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an Đồn KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo