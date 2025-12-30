HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Làm rõ nhóm thanh niên hỗn chiến ngay giao lộ ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Một nhóm thanh niên hỗn chiến ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục. Vụ việc được người dân ghi lại đăng mạng xã hội.

Ngày 30-12, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn, TPHCM đang xác minh clip nhóm người hỗn chiến tại quán nước ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục.

Nhóm thanh niên hỗn chiến tại giao lộ TPHCM: Chi tiết Vụ việc gây xôn xao - Ảnh 1.

Hình ảnh được ghi lại.

Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, 6 người đi trên nhiều xe máy đến quán tại giao lộ trên. Sau đó, họ dùng vỏ chai thủy tinh ném vào bên trong quán. Lúc này, một số người bên trong phải dùng bàn ghế che chắn để tránh bị văng trúng. Sự việc được ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Theo người dân, trước đó nhóm này đã rượt đuổi nhau trên đường, gây náo loạn khu vực.

Hiện lực lượng chức năng phường Chợ Lớn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác minh clip 3 thanh niên bị đánh ở gần cầu Ba Son

Xác minh clip 3 thanh niên bị đánh ở gần cầu Ba Son

(NLĐO) - 3 thanh niên vừa qua cầu Ba Son khoảng 150m thì bị nhóm người lạ chặn đường tấn công.

Cần Thơ xác minh vụ hàng loạt cây xanh ở Hồ Nước ngọt bị "triệt hạ"

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang xác minh vụ 42 cây xanh, chủ yếu là xà cừ trong Khu văn hoá hồ Nước Ngọt bị đốn hạ.

Xác minh tài xế xe dịch vụ "cắt đầu" ô tô, dọa đánh người

(NLĐO)- Mạng xã hội lan truyền clip một xe dịch vụ biển số vàng của Khánh Hòa bất ngờ chặn xe ô tô rồi dọa dẫm tài xế

nhóm thanh niên hỗn chiến mạng xã hội
