Bắt nhóm thiếu niên ném gạch chấn thương sọ não người khác

Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 4 thiếu niên để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã Phượng Dực (TP Hà Nội).



Nhóm thiếu niên bị bắt giữ. Ảnh: H.C.

Theo Công an TP Hà Nội, tối 24-5, Công an xã Phượng Dực tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Đ. (SN 2012) về việc cháu bị một nhóm người đi xe máy ném gạch, gây chấn thương sọ não.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 4 thiếu niên liên quan vụ việc. Cả 4 người này cùng (SN 2011, trú tại xã Phượng Dực).

Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng 17 giờ ngày 24-5, cháu Đ. đang đứng chơi trước cửa nhà bạn ở thôn Giữa, xã Phượng Dực, thì bị nhóm thiếu niên ném gạch trúng người, gây thương tích nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp liên quan theo quy định.