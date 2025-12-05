HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt nhốt hàng loạt “thủ phạm” gây ô nhiễm ở Phong Nha

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông để xử phạt, sau khi gia súc gây cản trở giao thông và làm xấu hình ảnh du lịch.

Bắt nhốt gia súc thả rông ở Phong Nha để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Phong Nha tiến hành gom trâu, bò thả rông trên đường

Ngày 5-12, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị - cho biết lực lượng chức năng đã bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông trên các tuyến đường và khu dân cư để xử phạt hành chính chủ sở hữu.

Theo chính quyền địa phương, thời gian qua tình trạng gia súc thả rông diễn ra phổ biến, nhiều đàn trâu bò phóng uế bừa bãi, cản trở giao thông và từng gây ra một số vụ tai nạn. Không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân, việc này còn làm xấu hình ảnh của điểm đến du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, từ tháng 10-2025, xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân không thả rông gia súc và ký cam kết quản lý đàn vật nuôi. Tuy nhiên, tình trạng tái diễn khiến chính quyền phải áp dụng biện pháp mạnh khi tổ chức lực lượng tuần tra, bắt nhốt gia súc thả rông và lập biên bản xử phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi con.

Đại diện UBND xã Phong Nha cho biết việc xử lý nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong bối cảnh Phong Nha đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm du lịch xanh - sạch - an toàn.

Bắt nhốt gia súc thả rông ở Phong Nha để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông - Ảnh 2.

Bò thả rông lang thang cạnh khu dân cư trước khi bị lực lượng chức năng xử lý.

Bắt nhốt gia súc thả rông ở Phong Nha để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông - Ảnh 3.

Một con bò thả rông được đưa về khu vực tập kết để chờ xử lý.

Bắt nhốt gia súc thả rông ở Phong Nha để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông - Ảnh 4.

Khu vực nhốt tạm trâu bò bị thu gom trong đợt kiểm tra.

Bắt nhốt gia súc thả rông ở Phong Nha để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông - Ảnh 5.

Nhiều gia súc đi lại giữa đường gây mất an toàn giao thông ở Phong Nha.

Tin liên quan

Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã đón 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm khỉ vàng, khỉ mốc, cu li và khỉ cộc về rừng tự nhiên.

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Gần 500 tỉ đồng đầu tư vào du lịch sinh thái ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Gần 500 tỉ đồng vừa được doanh nghiệp đầu tư vào 3 dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giữa núi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng trâu bò thả rông phong nha xã Phong Nha xử phạt gia súc thả rông bắt nhốt trâu bò
