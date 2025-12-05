Bắt nhốt hàng loạt “thủ phạm” gây ô nhiễm ở Phong Nha

Lực lượng chức năng xã Phong Nha tiến hành gom trâu, bò thả rông trên đường

Ngày 5-12, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị - cho biết lực lượng chức năng đã bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông trên các tuyến đường và khu dân cư để xử phạt hành chính chủ sở hữu.

Theo chính quyền địa phương, thời gian qua tình trạng gia súc thả rông diễn ra phổ biến, nhiều đàn trâu bò phóng uế bừa bãi, cản trở giao thông và từng gây ra một số vụ tai nạn. Không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân, việc này còn làm xấu hình ảnh của điểm đến du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, từ tháng 10-2025, xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân không thả rông gia súc và ký cam kết quản lý đàn vật nuôi. Tuy nhiên, tình trạng tái diễn khiến chính quyền phải áp dụng biện pháp mạnh khi tổ chức lực lượng tuần tra, bắt nhốt gia súc thả rông và lập biên bản xử phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi con.

Đại diện UBND xã Phong Nha cho biết việc xử lý nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong bối cảnh Phong Nha đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm du lịch xanh - sạch - an toàn.

Bò thả rông lang thang cạnh khu dân cư trước khi bị lực lượng chức năng xử lý.

Một con bò thả rông được đưa về khu vực tập kết để chờ xử lý.

Khu vực nhốt tạm trâu bò bị thu gom trong đợt kiểm tra.