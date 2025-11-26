Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Các cán bộ kiểm lâm giám sát kỹ lưỡng trước khi thả từng cá thể

Ngày 26-11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã phối hợp với Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới tổ chức thả 19 cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên.

Theo ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm, buổi thả động vật có sự giám sát trực tiếp của UBND xã Phong Nha và Hạt Kiểm lâm Phong Nha. Trong số 19 cá thể được thả về rừng có: 4 cu li nhỏ, 8 khỉ vàng, 3 khỉ mốc và 4 khỉ cộc. Các loài này đều thuộc nhóm IB và IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, được bảo vệ nghiêm ngặt vì nguy cấp, quý, hiếm.

"Các cá thể này đã được tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua tại trung tâm. Trước khi thả, tất cả đều được kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi và đảm bảo tiêu chí an toàn để quay về môi trường tự nhiên" - ông Anh cho biết.

Khu vực thả được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo điều kiện sinh cảnh phù hợp, có nguồn thức ăn dồi dào, nơi trú ẩn an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh thái của từng loài. Hoạt động này không chỉ giúp bảo tồn các loài nguy cấp mà còn góp phần duy trì sự cân bằng hệ sinh thái rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm này trước đó được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2025, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thả động vật hoang dã về tự nhiên, thể hiện nỗ lực không ngừng của đơn vị trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi quần thể loài và duy trì cân bằng sinh thái của khu vực di sản thiên nhiên thế giới.