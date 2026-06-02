Pháp luật

Bắt "ông trùm" đường dây SEO cho website cờ bạc thu lợi hàng tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tăng lưu lượng truy cập cho các website có nội dung trái phép, Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 người bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 quản lý, nhân viên theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đường dây SEO cờ bạc thu lợi hàng tỉ đồng bị triệt phá tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Mạnh cùng tang vật bị cảnh sát thu giữ

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 người khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một ổ nhóm gồm 33 người có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Theo điều tra, công ty do Phạm Ngọc Mạnh làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỉ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong số này có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Cơ quan công an nhận định vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.

Người phụ nữ lừa đảo hơn 31 tỉ đồng để "nướng" vào cờ bạc

(NLĐO) - Bịa đặt có mối quan hệ với lãnh đạo ngân hàng đang cần tiền "đáo hạn ngân hàng" cho khách, Bùi Thị Nhan hứa chia lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn

Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng khởi tố 63 đối tượng trong công ty công nghệ chuyên vận hành các website bài bạc cho các đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Cựu phó chủ tịch tỉnh "đốt" hơn 7 triệu USD vào cờ bạc

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc tại khách sạn Pullman

ví điện tử cờ bạc CEO Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông
