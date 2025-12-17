HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một quản lý cấp cao dưới quyền "trùm cờ bạc" Campuchia bị bắt

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Nguyễn Văn Nghĩa - quản lý cấp cao của công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" tại Campuchia - vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2 vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, giai đoạn 1 của vụ án, cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt bị can vào ngày 26-11 (Báo Người Lao Động đã thông tin).

Quản lý cấp cao bị bắt trong vụ án trùm cờ bạc Campuchia tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa

Sau quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987; trú đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (đối tượng đã bị khởi tố), được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch, cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do Ly và Peter cung cấp. Tên cơ sở là Hiko, địa chỉ trên đường Bế Văn Đàn (TP Đà Nẵng).

Sau đó, Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter phỏng vấn, đánh giá năng lực và nhận Nghĩa vào làm việc tại cơ sở với vai trò điều hành, quản lý.

Thời điểm ban đầu, cơ sở này chỉ làm các công việc chuyên về lập trình các ứng dụng điện tử như "ví tiền ảo", các website giải trí về tin tức bóng đá, các website giới thiệu về game online và sàn giao dịch tiền ảo, các website về thương mại điện tử (bán hàng online)…

Quản lý cấp cao bị bắt trong vụ án trùm cờ bạc Campuchia tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công an xác định Nguyễn Văn Nghĩa là quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm vận hành đường dây

Đến tháng 1-2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, các đối tượng đã chuyển cơ sở về địa chỉ số nhà 16-17 đường số 3 (Khu đô thị Đa Phước, TP Đà Nẵng), đặt tên mới cho cơ sở là Nevel.

Bắt đầu từ thời điểm này, Peter và Ly chỉ đạo cho cơ sở thực hiện việc gia công các trang web cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, hoạt động casino… cho các đối tác nước ngoài (chủ yếu là Dubai và Campuchia).

Sau khi nhận các yêu cầu của đối tác, với vai trò là người điều hành, quản lý chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, Nguyễn Văn Nghĩa phân bổ nhân sự của cơ sở thuộc các nhóm lập trình (Dev), nhóm thiết kế (Design), nhóm kiểm thử (QC), nhóm phân tích nghiệp vụ (BA) nhận các yêu cầu của đối tác và triển khai thành các dự cụ thể để thực hiện.

Trong quá trình các nhóm nhân viên này thực hiện, Nghĩa có vai trò giám sát, điều hành chung về tiến độ thực hiện các dự án, chất lượng của các dự án, phản hồi của đối tác về sản phẩm của dự án có đạt yêu cầu hay không và các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình nhân viên thực hiện dự án…

Do yêu cầu của đối tác về việc gia công, cập nhật, bảo trì các website cờ bạc trực tuyến là liên tục, xuyên suốt và ngày càng nhiều, nên Peter và Ly liên tục chỉ đạo tuyển thêm nhân viên chuyên môn vào cơ sở, đồng thời thành lập thêm nhiều cơ sở mới để dễ dàng phân công, phân cấp và quản lý quá trình làm việc.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện trên 70 dự án với khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được các đối tượng nước ngoài đưa vào vận hành, sử dụng trên mạng máy tính.

Công an cho hay, Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng, then chốt và là đối tượng cầm đầu trong mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này, đối tượng trực tiếp giao dịch, phân công các yêu cầu của đối tác cho các cơ sở để thực hiện.

Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng khởi tố 63 đối tượng trong công ty công nghệ chuyên vận hành các website bài bạc cho các đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi

Quảng Nam: Khởi tố 3 đối tượng liên quan "ông trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

(NLĐO) – 3 đối tượng tại tỉnh Quảng Nam nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm vừa bị khởi tố.

