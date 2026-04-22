Pháp luật

Bắt quả tang 3 tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Đức Anh

(NLĐO) - Tuần tra đêm, lực lượng biên phòng phát hiện 3 tàu cá dùng thiết bị kích điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai.

Ngày 22-4, Đồn Biên phòng Nhơn Lý cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bắt quả tang 3 tàu cá sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại.

- Ảnh 1.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý bắt quả tang tàu cá dùng công cụ kích điện khai thác thủy sản.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 21-4, tại khu vực mặt nước đầm Thị Nại (thuộc thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước), tổ tuần tra phát hiện 3 tàu cá đang dùng thiết bị kích điện để khai thác thủy sản nên tiến hành kiểm tra, xử lý.

Ba chủ tàu vi phạm gồm ông Võ Thanh V. (39 tuổi), ông Lưu Văn N. (40 tuổi) và ông Võ Ngọc D. (43 tuổi; cùng trú tại thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước). Trong đó, 2 tàu cá do ông V. và ông N. làm chủ không có đăng ký.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các bộ kích điện tự chế không nhãn mác, gồm nguồn điện, gọng thép và lưới nối giữa hai gọng để dẫn điện xuống nước nhằm khai thác thủy sản.

Theo cơ quan chức năng, hành vi sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng, đồng thời tận diệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Tổ công tác đã đưa các phương tiện cùng người vi phạm về bờ, lập biên bản, đồng thời tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

