HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích 54 người vào Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khắc phục điện tại Đắk Lắk sau mưa lũ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị căn dặn đoàn xung kích trước giờ lên đường - Ảnh Hương Nguyên

Ngày 24-11, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết đã huy động đội xung kích 54 người, do ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đường chi viện khẩn cấp cho tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngập sâu. Tại Đắk Lắk, nước lên nhanh làm hàng loạt tuyến hạ thế, tủ điện, dây dẫn và nhiều công tơ của người dân bị ngập nước, gây mất điện trên diện rộng.

Đội xung kích Quảng Trị mang theo đầy đủ xe chuyên dụng, vật tư, dụng cụ sửa chữa, với nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục phần hạ áp ở các vùng ngập lụt, sớm đóng điện trở lại cho người dân.

Trước giờ xuất phát, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị yêu cầu toàn đoàn tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn, đặc biệt trong việc kiểm tra, xử lý và thay thế các thiết bị bị ngập nước như công tơ, dây dẫn… để bảo đảm việc cấp điện trở lại phải an toàn tuyệt đối.

Với tinh thần "nước rút đến đâu, cấp điện đến đó", đội xung kích Điện lực Quảng Trị sẽ dốc toàn lực ngày đêm kiểm tra, sửa chữa, khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất, góp phần giúp người dân Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khắc phục điện tại Đắk Lắk sau mưa lũ - Ảnh 2.

Đội xung kích PC Quảng Trị quyết tâm xuất phát trong đêm, chi viện khẩn cấp cho Đắk Lắk - Ảnh Hương Nguyên

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khắc phục điện tại Đắk Lắk sau mưa lũ - Ảnh 3.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị lên đường trong đêm 23-11 chi viện Đắk Lắk - Ảnh Hương Nguyên

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khắc phục điện tại Đắk Lắk sau mưa lũ - Ảnh 4.

Cán bộ, công nhân điện lực chất vật tư lên xe trong đêm - Ảnh Hương Nguyên

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khắc phục điện tại Đắk Lắk sau mưa lũ - Ảnh 5.

Xe chở đội xung kích rời Quảng Trị đi Đắk Lắk khắc phục hệ thống điện - Ảnh Hương Nguyên



Tin liên quan

Điện lực Quảng Trị vượt trăm cây số chi viện Gia Lai sau bão số 13

Điện lực Quảng Trị vượt trăm cây số chi viện Gia Lai sau bão số 13

(NLĐO) - Hai đội xung kích với 67 cán bộ, công nhân của Điện lực Quảng Trị đang chi viện cho Gia Lai khôi phục lưới điện bị tàn phá nặng nề sau bão số 13.

Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(NLĐO) - Sau mưa lũ, hàng trăm công nhân Điện lực Quảng Trị xuyên đêm khôi phục cấp điện, vừa đảm bảo an toàn, vừa sẵn sàng ứng phó bão số 13.

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

(NLĐO) - Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã có bước tiến mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.

Quảng Trị công ty điện lực mưa lũ Điện lực miền Trung điện lực quảng trị đội xung kích CHI VIỆN ĐẮK LẮK ỗ trợ khắc phục sự cố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo