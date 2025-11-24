Ngày 24-11, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết đã huy động đội xung kích 54 người, do ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đường chi viện khẩn cấp cho tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng nặng sau mưa lũ.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngập sâu. Tại Đắk Lắk, nước lên nhanh làm hàng loạt tuyến hạ thế, tủ điện, dây dẫn và nhiều công tơ của người dân bị ngập nước, gây mất điện trên diện rộng.
Đội xung kích Quảng Trị mang theo đầy đủ xe chuyên dụng, vật tư, dụng cụ sửa chữa, với nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục phần hạ áp ở các vùng ngập lụt, sớm đóng điện trở lại cho người dân.
Trước giờ xuất phát, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị yêu cầu toàn đoàn tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn, đặc biệt trong việc kiểm tra, xử lý và thay thế các thiết bị bị ngập nước như công tơ, dây dẫn… để bảo đảm việc cấp điện trở lại phải an toàn tuyệt đối.
Với tinh thần "nước rút đến đâu, cấp điện đến đó", đội xung kích Điện lực Quảng Trị sẽ dốc toàn lực ngày đêm kiểm tra, sửa chữa, khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất, góp phần giúp người dân Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
