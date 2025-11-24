Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị căn dặn đoàn xung kích trước giờ lên đường - Ảnh Hương Nguyên

Ngày 24-11, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết đã huy động đội xung kích 54 người, do ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đường chi viện khẩn cấp cho tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngập sâu. Tại Đắk Lắk, nước lên nhanh làm hàng loạt tuyến hạ thế, tủ điện, dây dẫn và nhiều công tơ của người dân bị ngập nước, gây mất điện trên diện rộng.

Đội xung kích Quảng Trị mang theo đầy đủ xe chuyên dụng, vật tư, dụng cụ sửa chữa, với nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục phần hạ áp ở các vùng ngập lụt, sớm đóng điện trở lại cho người dân.

Trước giờ xuất phát, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị yêu cầu toàn đoàn tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn, đặc biệt trong việc kiểm tra, xử lý và thay thế các thiết bị bị ngập nước như công tơ, dây dẫn… để bảo đảm việc cấp điện trở lại phải an toàn tuyệt đối.

Với tinh thần "nước rút đến đâu, cấp điện đến đó", đội xung kích Điện lực Quảng Trị sẽ dốc toàn lực ngày đêm kiểm tra, sửa chữa, khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất, góp phần giúp người dân Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đội xung kích PC Quảng Trị quyết tâm xuất phát trong đêm, chi viện khẩn cấp cho Đắk Lắk - Ảnh Hương Nguyên

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị lên đường trong đêm 23-11 chi viện Đắk Lắk - Ảnh Hương Nguyên

Cán bộ, công nhân điện lực chất vật tư lên xe trong đêm - Ảnh Hương Nguyên

Xe chở đội xung kích rời Quảng Trị đi Đắk Lắk khắc phục hệ thống điện - Ảnh Hương Nguyên







