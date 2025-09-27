Thông tin trên được Công an TP HCM đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.



"Má mì" Vũ Nguyễn Nhật Vy điều hành đường dây "sugar baby - sugar dady"

Công an TP HCM đã nêu 3 vụ án điển hình trong triệt xóa mại dâm.

Vụ thứ nhất, vào khoảng tháng 11-2021, Vũ Nguyễn Nhật Vy (lúc đó 21 tuổi, sinh viên) đã tạo các tài khoản mạng xã hội và các nhóm kín trên ứng dụng Zalo, Telegram để chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức "sugar baby - sugar dady". Giá mua dâm từ 3-25 triệu đồng/lượt, qua đêm là từ 6-50 triệu đồng hoặc đi sex tour từ 2-5 ngày (trung bình 10-25 triệu đồng/người/ngày)...

Từ căn cứ thu thập được, ngày 15-4-2022, Công an TP HCM đã kiểm tra hành chính 3 khách sạn và phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có MC Cao Vy.

Công an TP HCM sau đó khởi tố Vũ Nguyễn Nhật Vy về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt hành chính 6 người về hành vi mua bán dâm.

Vụ thứ hai, qua công tác nắm tình hình tệ nạn xã hội, Công an TP HCM phát hiện nhà hàng 1127 Trần Hưng Đạo, phường An Đông do Zhang Lei (Leo, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ. Nhà hàng này có hơn 100 tiếp viên nữ tiếp bia và sẵn sàng bán dâm khi khách có yêu cầu. Tuy nhiên, tiếp viên nữ muốn bán dâm cho khách thì phải có giấy ra ngoài có chữ ký của tổng quản lý. Giá mua bán dâm nhanh là 4 triệu đồng/lượt và qua đêm là 7 triệu đồng/lượt.

Ngày 17-12-2023, Công an TP HCM kiểm tra khách sạn ở phường An Đông và nhà hàng 1127, mời một số người về làm việc.

Kết quả điều tra đã khởi tố 7 người về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt 10 người về hành vi mua bán dâm.

Vụ thứ ba, từ tin tức cơ sở, Công an TP HCM phát hiện nhà hàng G&G, số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn, hoạt động mại dâm cho người nước ngoài.

Đáng nói, để thu hút khách, chủ nhà hàng đã quay clip quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội như có tiếp viên nữ múa sexy, sẵn sàng bán dâm giá rẻ từ 2,5 đến 4 triệu đồng. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp...

Ngày 12-7-2024, Công an TP HCM tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng G&G và 2 chung cư cao cấp, mời một số người liên quan để trụ sở đấu tranh.

Kết quả điều tra đã khởi tố 7 người về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt hành chính 8 người có hành vi mua bán dâm.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, cho biết các đối tượng đứng ra mở nhà hàng, quán karaoke đã tìm người móc nối cơ quan chức năng lo lót để không bị xử lý, nhưng sau đó lại chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, quá trình triệt phá các đường dây mại dâm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người mẫu, MC, sinh viên, thậm chí là hoa hậu tham gia.







