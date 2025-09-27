HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

3 vụ án mua - bán dâm Công an TP HCM triệt phá có MC, diễn viên

Anh Vũ

(NLĐO) - 5 năm qua, Công an TP HCM đã triệt xoá 522 vụ và 2.256 người hoạt động mại dâm; trong đó có người mẫu, diễn viên, MC hay thậm chí là hoa hậu.

Thông tin trên được Công an TP HCM đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

3 vụ án mại dâm Công an TP HCM triệt phá có MC, diễn viên- Ảnh 1.

"Má mì" Vũ Nguyễn Nhật Vy điều hành đường dây "sugar baby - sugar dady"

Công an TP HCM đã nêu 3 vụ án điển hình trong triệt xóa mại dâm.

Vụ thứ nhất, vào khoảng tháng 11-2021, Vũ Nguyễn Nhật Vy (lúc đó 21 tuổi, sinh viên) đã tạo các tài khoản mạng xã hội và các nhóm kín trên ứng dụng Zalo, Telegram để chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức "sugar baby - sugar dady". Giá mua dâm từ 3-25 triệu đồng/lượt, qua đêm là từ 6-50 triệu đồng hoặc đi sex tour từ 2-5 ngày (trung bình 10-25 triệu đồng/người/ngày)...

Từ căn cứ thu thập được, ngày 15-4-2022, Công an TP HCM đã kiểm tra hành chính 3 khách sạn và phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có MC Cao Vy.

Công an TP HCM sau đó khởi tố Vũ Nguyễn Nhật Vy về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt hành chính 6 người về hành vi mua bán dâm.

Vụ thứ hai, qua công tác nắm tình hình tệ nạn xã hội, Công an TP HCM phát hiện nhà hàng 1127 Trần Hưng Đạo, phường An Đông do Zhang Lei (Leo, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ. Nhà hàng này có hơn 100 tiếp viên nữ tiếp bia và sẵn sàng bán dâm khi khách có yêu cầu. Tuy nhiên, tiếp viên nữ muốn bán dâm cho khách thì phải có giấy ra ngoài có chữ ký của tổng quản lý. Giá mua bán dâm nhanh là 4 triệu đồng/lượt và qua đêm là 7 triệu đồng/lượt.

Ngày 17-12-2023, Công an TP HCM kiểm tra khách sạn ở phường An Đông và nhà hàng 1127, mời một số người về làm việc.

Kết quả điều tra đã khởi tố 7 người về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt 10 người về hành vi mua bán dâm.

Vụ thứ ba, từ tin tức cơ sở, Công an TP HCM phát hiện nhà hàng G&G, số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn, hoạt động mại dâm cho người nước ngoài.

Đáng nói, để thu hút khách, chủ nhà hàng đã quay clip quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội như có tiếp viên nữ múa sexy, sẵn sàng bán dâm giá rẻ từ 2,5 đến 4 triệu đồng. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp...

Ngày 12-7-2024, Công an TP HCM tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng G&G và 2 chung cư cao cấp, mời một số người liên quan để trụ sở đấu tranh.

Kết quả điều tra đã khởi tố 7 người về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt hành chính 8 người có hành vi mua bán dâm.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, cho biết các đối tượng đứng ra mở nhà hàng, quán karaoke đã tìm người móc nối cơ quan chức năng lo lót để không bị xử lý, nhưng sau đó lại chiếm đoạt số tiền này.

Ngoài ra, quá trình triệt phá các đường dây mại dâm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người mẫu, MC, sinh viên, thậm chí là hoa hậu tham gia.



Tin liên quan

TP HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

TP HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

(NLĐO) - Trong đó, số nhân viên có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là 4.495 người.

Tưởng sang Úc đổi đời, 7 cô gái bị lừa vào động mại dâm ở Kuwait

(NLĐO) - Đăng tin tuyển lao động đi Úc trên Facebook, hai đối tượng đã lừa nhiều phụ nữ người Việt sang Kuwait làm "giúp việc", sau đó ép họ bán dâm để trả nợ.

Bị truy nã về tội chứa mại dâm ở Đồng Nai, trốn ra tới Thanh Hóa

(NLĐO)- Khi công an ở Đồng Nai kiểm tra quán cà phê, bắt quả tang có hoạt động mại dâm, Nghiêm Văn Kiểu không có mặt ở quán và bị phát lệnh truy nã

mạng xã hội môi giới mại dâm mua dâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo