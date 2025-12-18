Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt quả tang 7 thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Bar Liberty.

Công an đột kích quán bar bắt quả tang 7 thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra quán Bar Liberty (21A Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột).

Lúc này, cơ quan công an bắt quả tang 7 thiếu niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các thiếu niên này đều ngụ xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng), trong đó có em đang học lớp 12.

Theo lời khai ban đầu, sau khi ăn nhậu xong, các thiếu niên đã rủ nhau cầm cố một chiếc điện thoại được 7 triệu đồng và lấy tiền đi mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc lên quán bar để sử dụng.