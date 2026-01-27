HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt quả tang 9 “quý bà” cùng 1 ông đang đánh bài binh 6 lá

Tin - ảnh: Văn Vũ - Văn Lâm

(NLĐO) - Qua làm việc ban đầu, các đối tượng bị bắt quả tang khai nhận hình thức đánh bạc là bài binh 6 lá, mỗi ván ăn thua từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Chiều ngày 27-1, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 10 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc ăn tiền.

Bắt quả tang 9 phụ nữ và 1 nam giới đánh bạc bài binh 6 lá tại An Giang - Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật vụ đánh bạc

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-1, Công an xã Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức bài binh 6 lá tại nhà bà Lâm Thị Út Nhỏ (SN 1976; ngụ khu phố Minh Phú, xã Châu Thành).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 9 phụ nữ và 1 nam giới đang trực tiếp tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 4,2 triệu đồng tiền mặt và hơn 7 triệu đồng trên người các đối tượng…

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận hình thức đánh bạc là bài binh 6 lá, mỗi ván ăn thua từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Đáng chú ý, bà Nhỏ được xác định là người đứng ra tổ chức sòng bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc.

Hiện, Công an xã Châu Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

