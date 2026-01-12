HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án sau khi bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 12-1, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng Tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Số ma túy và vũ khí quân dụng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Nam Đông Hà

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng Tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nam Đông Hà đã bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Lương Q.T (SN 2006) và Hoàng M.T (SN 1991, cùng ngụ phường Nam Đông Hà) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 3.327 viên ma túy loại hồng phiến và 1 khẩu súng cùng 16 viên đạn.

Công an phường Nam Đông Hà đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sáng 12-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bến Hải bắt giữ người phụ nữ vận chuyển hàng cấm.

Phát hiện người phụ nữ vận chuyển pháo trái phép trong đêm tuần tra - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị M.N bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 11-1, trong quá trình tuần tra tại thôn Hà Lợi Trung (xã Bến Hải), lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị M.N (SN 1985, ngụ khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang điều khiển xe máy BKS 74H1-217.xx có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện bà N. đang vận chuyển trái phép 9 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 50 viên pháo bi.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Bến Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Tàng trữ vũ khí quân dụng, lên mạng rao sửa các loại súng hơi

Tàng trữ vũ khí quân dụng, lên mạng rao sửa các loại súng hơi

(NLĐO) - Hai thanh niên bị cơ quan công an khởi tố do tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là khẩu súng hơi và hàng trăm viên đạn chì.

Cận cảnh “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn khi bắt 42 đối tượng

(NLĐO) - Triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng, công an đã thu giữ nhiều súng đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bắt 42 đối tượng, thu cả "kho" vũ khí quân dụng và 30.000 viên đạn

(NLĐO) - Bất ngờ thu cả kho vụ khí quân dụng cùng 30.000 viên đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

công an ma tuý mua bán ma tuý tỉnh Quảng trị vũ khí hồng phiến vũ khi quân dụng
