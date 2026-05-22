Pháp luật

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

CA LINH

(NLĐO) – Do thường xuyên bị một công chức thuế ở Cần Thơ gây áp lực, giám đốc công ty đã gửi đơn tố giác đến công an.

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Trường - công chức làm việc tại Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 1.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 2.

Trần Minh Trường bị công an bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 9 đến 17-4, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X. (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông H.M.T. làm giám đốc. Tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra số 1.

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 3.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 4.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18-5, ông T. đến quán cà phê tại phường Hưng Phú để giao tiền. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T. bên trong ô tô đậu trước quán cà phê.

Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 5.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 6.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 7.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 8.
Cán bộ thuế Cần Thơ nhận hối lộ 100 triệu đồng từ giám đốc công ty - Ảnh 9.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của Trường

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quét khuôn mặt theo hướng dẫn 'cán bộ thuế', người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản

Quét khuôn mặt theo hướng dẫn ‘cán bộ thuế’, người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản

(NLĐO) - Tin lời "cán bộ thuế" tải ứng dụng qua đường link với yêu cầu phải quét khuôn mặt, một người phụ nữ bị chiếm quyền đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng.

Vụ 168 công ty "ma": Cán bộ thuế "nhắm mắt" nhận tiền tỉ ra sao?

(NLĐO) - Hoàng Phi bị tuyên 11 năm tù vì lập công ty ma bán hóa đơn, còn cựu cán bộ thuế lãnh 20 năm tù vì nhận hối lộ để bao che.

Khởi tố 2 nguyên cán bộ thuế và kế toán trưởng bưu điện huyện

(NLĐO) – Lê Anh Dũng, nguyên cán bộ thuế cùng 2 bị can khác bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Cần Thơ giám đốc công ty cán bộ thuế
