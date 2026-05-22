HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Quét khuôn mặt theo hướng dẫn ‘cán bộ thuế’, người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản

Q.Nhật

(NLĐO) - Tin lời "cán bộ thuế" tải ứng dụng qua đường link với yêu cầu phải quét khuôn mặt, một người phụ nữ bị chiếm quyền đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng.

Ngày 22-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo dịch vụ trực tuyến về tên miền, ứng dụng (App) giả mạo nhằm lừa đảo người dân.

Cảnh giác với lừa đảo ngân hàng qua ứng dụng giả mạo cán bộ thuế năm 2026 - Ảnh 1.

Một cô gái bị lừa đảo qua mạng trình báo tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản

Đáng chú ý, các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế gọi điện cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hướng dẫn truy cập đường link tải ứng dụng "eTax Mobile" giả mạo để cài đặt trên điện thoại.

Trong khi đó, ứng dụng chính thức của cơ quan thuế chỉ được cung cấp trên App Store và Google Play.

Cảnh giác với lừa đảo ngân hàng qua ứng dụng giả mạo cán bộ thuế năm 2026 - Ảnh 2.

Trang lừa đảo khiến chị T. sập bẫy các đối tượng giả danh cán bộ thuế.

Mới đây, chị H.T.T (trú phường Thuận Hóa, TP Huế), chủ một cơ sở kinh doanh, nhận được cuộc gọi từ số 0855930xxx. Người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, thông báo phải cập nhật hồ sơ thuế do thay đổi cơ quan quản lý sau ngày 1-7-2025.

Sau đó, người này hướng dẫn chị T. liên hệ một người tên Nam qua số điện thoại 0384488xxx để được hỗ trợ khai báo online.

Tin đây là thủ tục quen thuộc, chị T. đã đăng nhập ứng dụng eTax Mobile và cài thêm một ứng dụng lạ từ địa chỉ https://dbdlt-et.com theo yêu cầu của đối tượng để "liên kết tài khoản thuế". Trong quá trình thao tác, chị T. phải quét khuôn mặt nhiều lần.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị T. làm hồ sơ xin giảm thuế với điều kiện tài khoản phải có số dư 200 triệu đồng để "xác nhận vốn kinh doanh". Thấy dấu hiệu bất thường, chị T. nghi ngờ bị lừa nên dừng thao tác và trình báo công an.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chị T. phát hiện 3 ứng dụng ngân hàng của mình bị chiếm quyền đăng nhập. Khi liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, chị được thông báo gần 45 triệu đồng trong tài khoản đã bị rút sạch và chuyển đến tài khoản mang tên H.V.A.

Trước tình trạng trên, Công an TP Huế khuyến cáo người dân, chủ doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ.

Không tải, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, email hoặc đường link lạ. Khi cần thực hiện các thủ tục về thuế, nên truy cập cổng thông tin chính thức của cơ quan thuế tại https://www.gdt.gov.vn để được hướng dẫn.

Tin liên quan

Hai cán bộ thuế bị bắt

Hai cán bộ thuế bị bắt

(NLĐO) - Nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng từ doanh nghiệp, 2 cán bộ thuế bị bắt giữ.

Giả danh cán bộ thuế, lừa đảo hàng chục triệu đồng

(NLĐ) - Trương Thị Liên và Nguyễn Thị Hồng giả danh cán bộ thuế, quản lý môi trường, quản lý thị trường để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các cửa hàng trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ thuế gọi điện hăm doạ người dân

(NLĐO)- Ngày 23-3, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phát đi cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế để lừa đảo dịp quyết toán thuế

lừa đảo ứng dụng tải ứng dụng ứng dụng lừa đảo lừa đảo tiền bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo