Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả dạng thành nam giới sau khi trộm vàng của "người yêu"

Vân Du

(NLĐO) – Sau khi trộm vàng của "người yêu" rồi bỏ trốn, Lê Phương Yến đã thay đổi diện mạo và giả dạng thành nam giới

Ngày 4-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" Lê Phương Yến (29 tuổi; ngụ xã Long Điền, tỉnh Cà Mau).

Bắt giữ đối tượng giả dạng thành nam giới sau khi trộm vàng của "người yêu" - Ảnh 1.

Đối tượng Yến khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, thông qua mạng xã hội thì Yến quen với chị N. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm rồi sống cùng nhau.

Tháng 10-2023, Yến đưa người phụ nữ trên về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột ở xã Long Điền. Khoảng tháng 8-2024, lợi dụng chị N. vắng nhà, Yến đã lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K của "người yêu" rồi mua vàng giả để thay thế nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi phát hiện trang sức có dấu hiệu bất thường, chị N. yêu cầu Yến giải thích thì đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc được trình báo công an.

Trong quá trình lẩn trốn, Yến đã thay đổi diện mạo, giả dạng nam giới... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Công an phường Cát Lái, TP HCM bắt giữ đối tượng.



