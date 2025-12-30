Bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau thuê nhà "bay lắc" ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau thuê nhà "bay lắc" ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ập vào căn nhà trên đường Hàn Thuyên, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau "bay lắc"

Bắt quả tang nhóm trai xinh , gái đẹp sử dụng ma túy ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng sử dụng ma tuý bị bắt giữ tại căn nhà của Nguyễn Văn Trí

Ngày 30-12, tin từ VKSND khu vực 1 - Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của nhóm đối tượng sau vụ bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Đồng Thuận.

Trước đó, chiều 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra tại nhà số 10 Hàn Thuyên, phường Đồng Thuận - do Nguyễn Văn Trí (1982) làm chủ, phát hiện trên tầng 3 có nhóm đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường (SN 2008), Nguyễn Khánh Toàn (SN 2005, đều trú tại xã Bắc Trạch), Nguyễn Thị Trà My (SN 2002, trú xã Tân Gianh) và Trần Thu Hường (SN 2000, trú xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với VKSND Khu vực 1 đấu tranh nhằm xác định hành vi phạm tội của nhóm đối tượng, khám xét khẩn cấp và thu giữ các vật chứng phục vụ điều tra.

Bắt quả tang nhóm trai xinh , gái đẹp sử dụng ma túy ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Công cụ mà nhóm đối tượng sử dụng để "bay lắc"

Ngoài ra, trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, Trần Thị Hồng Hoa (SN 1996, trú tại phường Đồng Hới - bạn của Nguyễn Văn Trí) đang có mặt trong nhà Trí nhưng không hợp tác mở cửa mà chạy lên phòng đang sử dụng ma túy ở tầng 3 để thông báo cho nhóm Trường bỏ trốn. Hoa còn trực tiếp vào phòng thu dọn một số dụng cụ nhằm che giấu hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm Trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do có nhu cầu sử dụng ma túy và nghe nhạc nên sáng 27-12, Trường và Toàn góp tiền mua ma tuý, sau đó liên hệ thuê nhà của Trí để tổ chức sử dụng trái phép, đồng thời mua ma túy (loại Ketamine và thuốc lắc) của Trí với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Sau khi được Trí cung cấp địa điểm, ma túy và  công cụ sử dụng, Trường rủ thêm Trà My, Hường đến. Cả nhóm cùng sử dụng ma túy và các thiết bị phát âm thanh, đèn chiếu sáng để "bay lắc" trong phòng từ khoảng 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày.

Các cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng liên quan nói trên. Riêng Nguyễn Văn Trí không có mặt tại hiện trường, có dấu hiệu bỏ trốn, nên cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi, vận động ra đầu thú, hợp tác điều tra để được hưởng khoan hồng.

Tin liên quan

7 người phụ nữ làm chuyện khó coi trong một ngôi nhà ở Quảng Trị

7 người phụ nữ làm chuyện khó coi trong một ngôi nhà ở Quảng Trị

(NLĐO) - Kiểm tra bất ngờ tại một ngôi nhà ở vùng quê Quảng Trị, cảnh sát phát hiện 7 phụ nữ tụ tập nhau đánh bạc dưới hình thức cào tố.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 350 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đường dây này do Lê San U (trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, với 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK cướp tài sản, Đinh Nhiên vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài 36 năm.

Quảng Trị bay lắc sử dụng ma tuý Nguyễn Văn Trí đồng thuận PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN ĐƯỜNG HÀN THUYÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo