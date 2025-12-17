HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 350 tỉ đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đường dây này do Lê San U (trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, với 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô khoảng 350 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bị bắt giữ

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa phá thành công chuyên án lớn, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây cá độ này hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay, lợi dụng các trang mạng cá cược bóng đá để tổ chức cho nhiều người tham gia, hình thành mạng lưới đánh bạc tinh vi, khép kín.

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của 8 đối tượng, gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân (cùng trú xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (trú xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (trú xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu và Nguyễn Thanh Hậu (trú xã Trường Ninh).

Trong số này, Lê San U được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành, phân công vai trò và quản lý hoạt động cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh này.

Từ các dữ liệu điện tử, tài khoản giao dịch và lời khai ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược bóng đá lên tới khoảng 350 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với cả 8 đối tượng để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi các cá nhân có liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên chủ động ra trình diện, đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

