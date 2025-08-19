HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt "quản lý cấp cao" của tổ chức lừa 13.543 người Việt Nam, chiếm gần 1.000 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đối tượng quản lý cao cấp tham gia lừa 13.543 người Việt Nam, chiếm gần 1.000 tỉ đồng vừa bị bắt tại khu vực Tam Thái Tử, Campuchia.

Ngày 19-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Nìm Cún Pẩu, kẻ quản lý đường dây lừa đảo 13.543 người Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Nìm Cún Pẩu là bị can có liên quan đến một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố khác" do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá dịp đầu năm 2025. Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 28-5-2024 đến 23-1-2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỉ đồng.

Nìm Cún Pẩu là đối tượng quản lý cấp cao của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia trong vụ án trên. Người này phụ trách việc chấm công, phát tiền lương, thưởng cho các đối tượng trong tổ chức; dẫn các đối tượng trong tổ chức đi khám chữa bệnh; phiên dịch cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài trong quá trình truyền đạt ý kiến tới cấp dưới.

- Ảnh 2.

Nìm Cún Pẩu bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu Tam Thái Tử, Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giúp đỡ của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia, ngày 16-8, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ được đối tượng truy nã Nìm Cún Pẩu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

người việt nam cơ quan an ninh công an tỉnh công an làm việc đối tượng truy nã Tam thái tử Campuchia
