Pháp luật

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"

Đức Ngọc

(NLĐO) - 37 người sang Campuchia tìm việc rồi gọi điện giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của người dân.

Chiều 13-8, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án vụ đối với Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP HCM) cùng 36 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn bị phạt mức án cao nhất là 20 năm tù và 36 bị cáo khác bị phạt từ 4 đến 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Theo Báo và PTTH Nghệ An

Tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Tuấn cùng 36 người ở TP HCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Hải Phòng đã làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ.

Công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Các công ty này yêu cầu "nhân viên" gọi điện cho bị hại rồi giả danh cơ quan nhà nước, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản. Công ty được tổ chức theo hệ thống từ trên xuống: chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1.

Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút # # chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. Bộ phận làm việc ở D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.

Tất cả nhóm D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Vào cuối ngày làm việc, Công ty đều tổ chức họp toàn thể nhân viên, phổ biến rút kinh nghiệm. Những ai lừa đảo được nhiều sẽ được thưởng "nóng" và tuyên dương.

Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do công ty chi trả. Số tiền này từ lừa đảo mà có.

Được biết, từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm làm việc tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.

Tin liên quan

Ba "mắt xích" người Việt trong đường dây tội phạm Campuchia ra đầu thú

Ba "mắt xích" người Việt trong đường dây tội phạm Campuchia ra đầu thú

(NLĐO) - Ba thanh niên Việt ra đầu thú sau khi tham gia đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu, gài bẫy video nhạy cảm tống tiền.

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Đồng Nai tiếp nhận 85 công dân từ Campuchia về, liên quan lừa đảo trực tuyến

(NLĐO)- 85 công dân đến từ 22 tỉnh, thành trong cả nước được cơ quan chức năng Campuchia bàn giao cho tỉnh Đồng Nai tại cửa khẩu Hoa Lư

tỉnh Nghệ An lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản Hoàn cảnh gia đình khó khăn tổng số tiền người việt nam Campuchia
