Pháp luật

Bắt tạm giam cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Hợp Phố

(NLĐO) - Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt vì sai phạm trong đấu thầu vật tư y tế giai đoạn dịch COVID-19

Chiều 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Thành, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, trong hai năm 2020 và 2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện giá các mặt hàng của một số gói thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn đưa tiêu chí vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu, có dấu hiệu bất thường.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vì sai phạm đấu thầu - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Thành chiều tối 3-10. Ảnh: Châu Tỉnh

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và triển khai điều tra.

Trong sáng 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận, để điều tra các sai phạm xảy ra tại CDC Bình Thuận.

kit test Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khởi tố thiết bị y tế bắt tạm giam CDC Coivid-19 CDC Bình Thuận
