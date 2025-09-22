Mua bán trang thiết bị y tế không có thật, giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 86,7 tỉ đồng

Ngày 22-9, TAND TP HCM mở phiên xét sử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Tiết Côn (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Minh) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt tù chung thân.



Nội dung vụ án thể hiện, từ tháng 7-2020 đến tháng 1-2021, Võ Tiết Côn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Minh Minh thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hoạt động kinh doanh mua bán một số lượng găng tay không có thật, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các công ty.

Bị cáo tại tòa





Công ty Minh Minh không có khả năng cung cấp hàng hóa là găng tay y tế Nitrile không bột, không sở hữu nhà máy, không hợp tác với cá nhân, tổ chức nào sản xuất găng tay; đồng thời cũng không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh găng tay Nitrile với nhãn hiệu MGLOVE. Giấy chứng nhận CE để quảng cáo, kinh doanh và xuất khẩu găng tay cho khách hàng, Côn thuê dịch vụ để xin cấp các giấy này.

Tuy nhiên, thông qua giới thiệu, bị cáo vẫn cố ý quảng cáo gian đối, sử dụng pháp nhân Công ty Minh Minh ký kết các hợp đồng để bán một lượng lớn găng tay nhãn hiệu MGLOVE không có thật, để từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 86,7 tỉ đồng của 6 doanh nghiệp gồm: Công ty AIPC, Công ty Mais, Công ty Yeu Ta, Công ty Sam Nguyễn, Công ty Beyond, Công ty East Empire, để sử dụng cho cá nhân mà không thực hiện việc mua hay sản xuất găng tay theo các hợp đồng đã ký kết.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên từ các bị hại là Công ty Mais và Công ty Beyond, bị cáo Côn đã dùng hơn 1,7 tỉ đồng để mua tài sản là căn hộ tại tòa nhà FLC Star Tower (Hà Nội), sau đó bị cáo đã bán đi, sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân. Tiếp đó, Côn sử dụng số tiền 6 tỉ đồng để mua thửa đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12 (cũ), TP HCM và hơn 19,6 tỉ đồng để mua 15 thửa đất (diện tích 18 ha) tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ), Côn khai nhận để dùng vào mục đích mở xưởng sản xuất găng tay y tế nhưng không có tài liệu, chứng cứ xác định.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Võ Tiết Công phải hoàn trả lại cho các bị hại số tài sản đã chiếm đoạt.