Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm trẻ em rồi quay clip đăng lên mạng

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tạc (SN 2003; ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Lê Văn Tạc

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện, tiếp nhận nguồn tin liên quan một đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội có tên "Trẩu TV", "Miền Tây cậu ấm" có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với một bé gái khoảng 5 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính chủ tài khoản nêu trên nhằm kịp thời ngăn chặn và bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Đến ngày 1-6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tạc (làm công nhân ở phường Dĩ An, TPHCM) nên triệu tập về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại đây, Tạc thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận mẹ của Tạc là chị gái của mẹ bé T. (SN 2016; ngụ xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau).

Vào năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên cháu T. đến nhà của Tạc tại xã Tân An, tỉnh An Giang để ở.

Thời gian này, Tạc thực hiện hành vi xâm hại tình dục với T. rồi quay phim lại, sau đó phát tán lên mạng xã hội.