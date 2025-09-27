HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam kẻ bám theo cô gái trong đêm, khống chế đòi hiếp dâm

Trần Thường

(NLĐO) – Trong đêm tối, nam thanh niên 24 tuổi trú ở tỉnh Quảng Ngãi bám theo cô gái ở Đà Nẵng rồi khống chế và có hành vi xâm hại.

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bắt tạm giam kẻ khống chế cô gái Trong đêm tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Nhật

Trước đó, khuya 6-5, khi chị N.T.T.H (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy từ TP Đà Nẵng về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy. Hành vi của đối tượng này thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông ban đêm.

Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.

Tin liên quan

Người sử dụng trái phép ma túy lãnh án tù đầu tiên tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Một lần tìm ma túy để thoả cơn nghiện, Đỗ Hoàng Hải trở thành bị cáo đầu tiên tại Đà Nẵng lĩnh án tù theo điều luật mới

Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa diện rộng, thành phố đã ban hành công điện khẩn ứng phó

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng.

