Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

Từ sáng đến đầu giờ chiều 27-9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng ngập sâu, giao thông tê liệt. Trên các tuyến Đống Đa, Quang Trung đoạn gần Bệnh viện Đà Nẵng, nước dâng hơn nửa bánh xe, nhiều người phải dắt bộ phương tiện.

Tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần Ngã Ba Huế (phường Hòa Khánh), ngập nặng buộc xe cộ quay đầu, nhiều nhà dân quanh khu vực cũng bị nước tràn vào.

Đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần Ngã Ba Huế ngập nặng. Ảnh: BÍCH VÂN

Rất nhiều phương tiện qua điểm ngập bị chết máy. Ảnh: BÍCH VÂN

Ô tô chết máy trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh được người dân và lực lượng chức năng đẩy ra khỏi điểm ngập. Ảnh: BÍCH VÂN

Đoạn đường này thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa lớn. Ảnh: BÍCH VÂN

Trên tuyến ven biển Hoàng Sa và chân bán đảo Sơn Trà, ngư dân thuê xe cẩu di chuyển tàu thuyền, thúng lên vỉa hè tránh sóng lớn. Tại bãi biển đường Võ Nguyên Giáp, các hộ kinh doanh cũng khẩn trương di dời tài sản để giảm thiệt hại.

Đà Nẵng mưa xối xả do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi. Clip: BÍCH VÂN





Đường Đống Đa, đoạn giao với Quang Trung ngập cục bộ. Ảnh: BÍCH VÂN

Mưa trắng trời trong khoảng từ 10 giờ đến 13 giờ cùng ngày. Ảnh: BÍCH VÂN





Ảnh: BÍCH VÂN

Cầu sông Hàn kẹt xe cục bộ ở chiều từ trung tâm thành phố về phường Sơn Trà do tai nạn giữa hai ô tô ở đoạn giữa cầu trong mưa lớn trưa 27-9. Ảnh: BÍCH VÂN

Ngư dân đưa phương tiện vào bờ tránh bão ở phường Sơn Trà. Ảnh: BÍCH VÂN

Tại các xã phường phía Nam của TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 26 đến trưa 27-9 đã xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tục.

Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở phường Bàn Thạch, Tam Kỳ bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng kêu gọi các phương tiện vào tránh trú. Clip: TRẦN THƯỜNG

Một số tuyến đường ở phường Bàn Thạch, phường Tam Kỳ bị ngập cục bộ trong sáng 27-9. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Phường Tam Kỳ cũng ghi nhận ngập cục bộ ở một số tuyến phố. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tại các xã vùng cao, trước nguy cơ sạt lở, lũ quét xảy ra, chính quyền các địa phương đã phân công lực lượng túc trực, triển khai các biện pháp phòng chống.

Tại xã biên giới La Dêê, cơ quan chức năng lập rào chắn, thông báo cho Nhân dân không đi lại các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn. Địa phương này cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án đưa Nhân dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn…

Cơ quan chức năng lập rào chắn tại một số tuyến đường bị sạt lở ở xã biên giới La Dêê. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 6/CD-UBND ngày 27-9, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 10 (Bualoi).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gió giật cấp 14, có khả năng tiếp tục mạnh thêm, gây mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở núi và ngập lụt đô thị.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", trực ban 24/24, chủ động phương án sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình hạ tầng thiết yếu. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết cấm người ở lại lồng bè, sẵn sàng lực lượng cứu hộ.

Trưa 27-9, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ đã phát bản tin nhanh cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, trong 6 giờ qua (từ 5 giờ ngày 27-9 đến 11 giờ ngày 27-9), địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như: Hòa Khương 52,4 mm, Hòa Quý 51,6 mm, Hòa Hải 50,6 mm (phường Ngũ Hành Sơn); Hòa Xuân 58 mm (phường Hòa Xuân); Suối Lương 95,6 mm, Hòa Bắc 75,2 mm (phường Hải Vân); Tam Lộc 52,6 mm (xã Tây Hồ); Văn Phòng Thường Trực 50,4 mm (phường Tam Kỳ)...

Hiện nay, mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở mức dưới BĐ1. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo trong các giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, tại các phường xã của TP Đà Nẵng.