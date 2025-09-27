HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng.

Ngày 27-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết liên tiếp trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất bánh trung thu tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25-9), Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23-9, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng), công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Bánh trung thu thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Đồng thời, lực lượng công an phát hiện công ty này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền) có gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đà Nẵng bị công an phát hiện có vi phạm

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải.

Tiếp đến, ngày 25-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), phát hiện đang sản xuất và kinh doanh gần 500 bánh trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch và lành mạnh của thị trường dịp Tết Trung thu.

