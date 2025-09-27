HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người sử dụng trái phép ma túy lãnh án tù đầu tiên tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một lần tìm ma túy để thoả cơn nghiện, Đỗ Hoàng Hải trở thành bị cáo đầu tiên tại Đà Nẵng lĩnh án tù theo điều luật mới

Ngày 27-9, TAND Khu vực 3 (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hoàng Hải (37 tuổi, phường Cẩm Lệ) về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại điểm c khoản 1 Điều 256a Bộ Luật Hình sự, tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù.

Người sử dụng trái phép ma túy đầu tiên lãnh án tù tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Hoàng Hải tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 20-7-2025, Đỗ Hoàng Hải thèm ma túy nên lên Facebook tìm mua. Sau đó, tài khoản Facebook "Tuấn" gửi đường link vào messenger của Hải để bấm vào nhắn tin trao đổi nội dung mua bán, giá tiền và địa điểm hẹn giao hàng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn hẹn Hải đến chân cầu Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Lệ để giao nhận ma tuý. Đến điểm hẹn, Hải đưa Tuấn 300.000 đồng như thỏa thuận. "Tuấn" nhận tiền, chỉ tay xuống đất rồi điều khiển xe rời đi.

Hải nhặt một gói bên trong có ma tuý cất vào túi quần, chạy xe máy đến bãi rau La Hường, phường Cẩm Lệ, lấy dụng cụ và ma túy sử dụng xong rồi về.

Ngày 25-7, Hải bị công an phường kiểm tra, thử test thì phát hiện dương tính với chất ma túy thuộc nhóm MET.

Người sử dụng trái phép ma túy đầu tiên lãnh án tù tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Phiên xét xử lưu động với sự tham dự của rất nhiều thanh thiếu niên

Công an xác định Hải đang trong thời hạn bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định của UBND phường Hòa Thọ Đông.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, ngày 24-8, Hải tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường tiến hành kiểm tra, thử test, phát hiện Hải dương tính với chất ma túy thuộc nhóm Methamphetamine, MDMA, Ketamine, AMT.

Tại phiên toà, Hải khai nhận mình thèm ma túy nên tìm mua sử dụng để thỏa mãn; mong được làm lại cuộc đời... 

HĐXX cũng thông tin đến những người tham dự phiên tòa về một số điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2025 - bổ sung tội danh "Sử dụng trái phép chất ma túy" tại Điều 256a. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2025.

Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong 4 trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 đến 3 năm: Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế.

Trường hợp tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 3 đến 5 năm.

Trước đó, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy chỉ bị xử phạt hành chính.


