Pháp luật

Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” bóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?

Thành Nam

(NLĐO)- Không chỉ được biết đến là "ông bầu" CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan còn là một doanh nhân có tiếng tại địa phương.

Tối ngày 28-8, sự việc hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã gây chú ý của dư luận tỉnh Thanh Hóa.

Video công an khám xét nhà, nơi làm việc của "ông bầu" Cao Tiến Đoan

Bởi, ngoài là doanh nhân, ông Đoan còn biết đến là "ông bầu" của đội bóng Đông Á Thanh Hóa.

Ngay khi công an xuất hiện tại 2 vị trí trên đã thu hút hàng trăm người tập trung trước dinh thự và trụ sở công ty để theo dõi công an làm việc.

Quá trình khám xét kéo dài tới rạng sáng ngày 29-8 mới kết thúc, công an đã đưa ra nhiều tài liệu đựng trong thùng carton cho lên ô tô đưa đi.

Theo thông tin được Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp, ông Cao Tiến Đoan bị người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra.

Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” đóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?- Ảnh 1.
Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” đóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?- Ảnh 2.

Hàng trăm người dân đứng bên ngoài dinh thự Thành An để xem công an khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Thành Nam

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960; ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Ông Đoan hiện cũng là đại biểu hội đồng, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” đóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?- Ảnh 3.
Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” đóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?- Ảnh 4.

Công an khám xét trụ sở của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Thành Nam

Ông Cao Tiến Đoan đưa bóng đá Thanh Hóa về đâu?

Năm 2020, khi "bầu Đệ" (ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Hợp Lực - PV) rút lui, bóng đá Thanh Hóa rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Thời điểm này, ông Cao Tiến Đoan đứng lên thay "bầu Đệ" tài trợ đội bóng.

Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” đóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?- Ảnh 5.

Công an đọc lệnh khám nhà ông Cao Tiến Đoan (áo cam). Ảnh Công an Thanh Hóa

Trong vai trò "ông bầu" của Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ông Đoan rất "mát tay" khi đưa đội bóng 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 và 2024. Cũng trong năm 2023, đội bóng do ông Đoan điều hành còn giành Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League. Mùa giải 2024, CLB xứ Thanh chỉ xếp hạng 8.

Bước vào mùa giải 2025, đội bóng Đông Á Thanh Hóa đang xếp cuối bảng xếp hạng, khi thua 2, hòa 1 với vỏn vẹn có 1 điểm.

    Thông báo