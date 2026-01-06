HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng

Vân Du

(NLĐO) – Cựu nhân viên ngân hàng Lê Trần Thảo Vy bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng - Ảnh 1.

Bị can Lê Trần Thảo Vy khi bị bắt tạm giam

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối có người cần tiền đáo hạn ngân hàng.

Từ đó, đối tượng đã huy động tiền của người khác rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, Vy xin nghỉ việc và lên TPHCM sinh sống. 

Năm 2025, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến Vy.

Trong thời gian điều tra, công an đã chứng minh Vy chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.


