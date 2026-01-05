Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Bạn đọc lên án hành vi dã man của nghi phạm

Sau khi Báo Người Lao Động thôny tin về vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, rất nhiều bạn đọc đã để lại bình luận thể hiện sự thương xót dành cho nạn nhân và lên án hành vi dã man của nghi phạm.

Theo đó, bạn đọc có tên "phung**@gmail.com", chia sẻ: "Thật sự sốc. Học sinh lớp 7 còn quá nhỏ, sao ra nông nỗi này?".

Bạn đọc có tên là "dothi**@gmail.com" thì: "Thương bé quá. Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu nguyện cho hương linh nữ sinh đã mất được siêu thoát"…

Thi thể nữ sinh lớp 7 được phát hiện dưới vuông tôm của người dân

Bạn đọc có tên "cungd**@gmail.com" thì trăn trở: "Nguyên nhân nào dẫn đến ngày càng nhiều vụ phạm các tội tàn độc là người nhỏ tuổi?".

Cùng quan điểm, một bạn đọc mong muốn cần có những biện pháp mạnh tay hơn để xã hội bình yên...

Như đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 tên V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm) là nghi phạm sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án sau đó. Tại cơ quan công an, A.K. khai nhận trước đó đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh trên.

Ngày 31-12-2025, nghi phạm lấy lý do trả tiền để hẹn gặp M.K. Chiều 1-1-2026, nữ sinh chạy xe đạp điện đến điểm hẹn nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, A.K. rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền một người đang nợ nghi phạm; nếu lấy được sẽ cho M.K. 4 triệu đồng.

Tin tưởng nên M.K. đã đồng ý và đi cùng. Khi chở nạn nhân đến đoạn đường vắng ở xã Cái Đôi Vàm, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự. Lúc này, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm.



