Bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Ngày 3-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP - vừa tống đạt quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng).

Ông Văn Đức Quý bị bắt tạm giam

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba (nay là xã Đông Giang) và bán ra thị trường hơn 640 m³ cát, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang cũ xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Quý về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên" và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".

Ngày 29-11, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang – nhân viên Công ty TNHH Quý Sự – đang điều khiển máy đào múc cát trái phép cho xe tải 43C-071.78 và 92C-130.29.

Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Văn Đức Quý. Tại cơ quan công an, Văn Đức Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.