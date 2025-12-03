HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.

Ngày 3-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP - vừa tống đạt quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng).

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp Đà Nẵng vì khai thác cát trái phép - Ảnh 1.

Ông Văn Đức Quý bị bắt tạm giam

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba (nay là xã Đông Giang) và bán ra thị trường hơn 640 m³ cát, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang cũ xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Quý về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên" và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".

Ngày 29-11, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang – nhân viên Công ty TNHH Quý Sự – đang điều khiển máy đào múc cát trái phép cho xe tải 43C-071.78 và 92C-130.29.

Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Văn Đức Quý. Tại cơ quan công an, Văn Đức Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Ba sinh viên ở Đà Nẵng tham gia vào đường dây mua bán ma túy

Ba sinh viên ở Đà Nẵng tham gia vào đường dây mua bán ma túy

(NLĐO) – Trong đường dây mua bán ma túy dạng "cỏ Mỹ" vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá, đáng chú ý có 3 sinh viên đang học đại học.

Sau sạt lở bất thường giữa trời nắng, Đà Nẵng sẽ mời nhà khoa học đến khảo sát

(NLĐO) - Đánh giá vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn là ngoài dự tính, TP Đà Nẵng sẽ mời chuyên gia khảo sát, hoàn thành tái định cư cho dân trong quý I-2026.

Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại - logistics hàng đầu, TP Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai loạt dự án liên kết vùng.

