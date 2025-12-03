Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết 3 đợt mưa lớn liên tiếp từ cuối tháng 10 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là vụ sạt lở núi tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) khiến 1 người chết và 2 người mất tích.

Theo ông Tý, tổng lượng mưa của 3 đợt này vượt ngưỡng 2.000 mm, trong khi lượng mưa trung bình năm của Đà Nẵng chỉ khoảng 2.400 mm. "Nghĩa là chỉ trong thời gian ngắn, lượng mưa đã chiếm tới gần 70% tổng lượng mưa cả năm – một mức cực kỳ lớn, gây ra hàng loạt điểm sạt lở nguy hiểm tại các xã miền núi" - ông nói.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pứt. Ảnh: UBND xã Hùng Sơn

Khi đi kiểm tra thực tế, lực lượng ngành nông nghiệp ghi nhận nhiều khu vực đồi núi bị sạt trượt quy mô lớn, đất đá ngậm nước có thể sập bất cứ lúc nào.

Ông Tý cũng cho biết vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Pứt xảy ra trong điều kiện thời tiết đã nắng 3 ngày liên tục, cho thấy các kịch bản thiên tai đang vượt ngoài dự tính thông thường.

Trước tình hình này, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu khẩn trương triển khai đề án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực miền núi có nguy cơ cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, xác định các vị trí an toàn để bố trí dân cư tạm thời và lâu dài.

Thành phố sẽ mời các nhà khoa học khảo sát, đánh giá địa chất nhằm lựa chọn được nơi tái định cư bền vững, ổn định. Toàn bộ nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I-2026.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14-11, một quả đồi lớn tại thôn Pứt bất ngờ sạt xuống, ước tính hàng triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilômét, vùi lấp nhiều diện tích nương rẫy, tài sản và phương tiện của người dân.

Ba người bị mất liên lạc gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú (cùng trú tại thôn Pứt). Đến ngày 19-11, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể nam giới.