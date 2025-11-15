HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam người đàn ông cày nát ruộng khoai lang trên đất của chính mình

Đức Anh

(NLĐO) – Trong quá trình tranh chấp, chủ đất tự ý cày nát 2.400 m² ruộng khoai lang của người thuê, gây thiệt hại lớn nên bị cơ quan công an tạm giam.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (SN 1977; trú thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bắt người đàn ông cày nát ruộng khoai lang trên đất... mình cho thuê - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (thứ 2 từ phải sang)

Vụ việc xảy ra vào ngày 9-9, tại cánh đồng thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, khi Phạm Tài Vụ chỉ đạo nhân công sử dụng máy băm phá hủy 2.400 m² khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch của chị Đinh Thị Nga (SN 1985; trú làng Pan, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Đây là diện tích đất mà chị Nga thuê của Vụ để trồng khoai lang.

Theo lời khai của các bên liên quan, Phạm Tài Vụ nhiều lần yêu cầu chị Nga thu hoạch khoai lang để trả lại đất cho mình canh tác. Tuy nhiên, do thời tiết mưa gió kéo dài, chị Nga chưa kịp thu hoạch. Dù vậy, Vụ đã tự ý đưa nhân công và máy băm đến hủy hoại toàn bộ diện tích khoai lang, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho chị Nga.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Thiện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, lập biên bản, thu thập chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Nữ "đại gia" ở Cà Mau lãnh án vì hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng

Nữ "đại gia" ở Cà Mau lãnh án vì hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng

(NLĐO) – Bà Âu Ngọc Vững, người từng được xem là "đại gia" thủy sản ở Cà Mau, lãnh án vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… tại phần đất tranh chấp

Bắt kẻ hủy hoại tài sản tại quán nhậu Bờ Đê

(NLĐO) – Bị công an triệu tập, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam không chấp hành và có thái độ chống đối, thách thức.

    Thông báo