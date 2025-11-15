Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (SN 1977; trú thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (thứ 2 từ phải sang)

Vụ việc xảy ra vào ngày 9-9, tại cánh đồng thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, khi Phạm Tài Vụ chỉ đạo nhân công sử dụng máy băm phá hủy 2.400 m² khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch của chị Đinh Thị Nga (SN 1985; trú làng Pan, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Đây là diện tích đất mà chị Nga thuê của Vụ để trồng khoai lang.

Theo lời khai của các bên liên quan, Phạm Tài Vụ nhiều lần yêu cầu chị Nga thu hoạch khoai lang để trả lại đất cho mình canh tác. Tuy nhiên, do thời tiết mưa gió kéo dài, chị Nga chưa kịp thu hoạch. Dù vậy, Vụ đã tự ý đưa nhân công và máy băm đến hủy hoại toàn bộ diện tích khoai lang, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho chị Nga.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Thiện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, lập biên bản, thu thập chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật.