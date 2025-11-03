HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ "đại gia" ở Cà Mau lãnh án vì hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Bà Âu Ngọc Vững, người từng được xem là "đại gia" thủy sản ở Cà Mau, lãnh án vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… tại phần đất tranh chấp

Chiều 3-11, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 1, tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững (ngụ tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Hủy hoại tài sản". Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Vững phải bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Bị cáo Âu Ngọc Vững tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2021, bà Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Tại đây, bị cáo chỉ đạo cháu ruột và một số thanh niên chưa xác định nhân thân cưa 3 cây dừa, 2 cây sao; đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi làm hư hỏng hoàn toàn của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21-4-2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế điều khiển xe cuốc san mặt bằng lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Ngành chức năng xác định, tổng giá trị thiệt hại hơn 35 triệu đồng.

Sau phiên xét xử, bà Vững cho biết sẽ làm đơn kháng cáo bản án trên.

Bà Vững từng được biết đến là một nữ "đại gia" thủy sản có tiếng ở Cà Mau. Năm 2015, bà Vững gây xôn xao dư luận miền Tây khi thuê máy bay để rước dâu trong ngày đám cưới của con trai.


Tin liên quan

Công an Cà Mau bắt tạm giam nhiều nhân viên bưu cục ở Năm Căn

Công an Cà Mau bắt tạm giam nhiều nhân viên bưu cục ở Năm Căn

(NLĐO) – Lý Thế Vinh cùng Phạm Nguyễn Thành Vẹn bị bắt tạm giam với cáo buộc "Tham ô tài sản"

Chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khiến 31 tiểu thương khóc ròng ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

(NLĐO) – Sau khi chém vợ "hờ", Phạm Văn Phúc châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt nghi phạm chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

(NLĐO) – Đối tượng Phạm Văn Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

hủy hoại tài sản Cà Mau đại gia thủy sản
