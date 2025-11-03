Nữ "đại gia" ở Cà Mau lãnh án vì hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng

Chiều 3-11, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 1, tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững (ngụ tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Hủy hoại tài sản". Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Vững phải bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng.

Bị cáo Âu Ngọc Vững tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2021, bà Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Tại đây, bị cáo chỉ đạo cháu ruột và một số thanh niên chưa xác định nhân thân cưa 3 cây dừa, 2 cây sao; đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi làm hư hỏng hoàn toàn của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21-4-2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế điều khiển xe cuốc san mặt bằng lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Ngành chức năng xác định, tổng giá trị thiệt hại hơn 35 triệu đồng.

Sau phiên xét xử, bà Vững cho biết sẽ làm đơn kháng cáo bản án trên.

Bà Vững từng được biết đến là một nữ "đại gia" thủy sản có tiếng ở Cà Mau. Năm 2015, bà Vững gây xôn xao dư luận miền Tây khi thuê máy bay để rước dâu trong ngày đám cưới của con trai.



