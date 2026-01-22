Ngày 22-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 11 – VKSND TP Đà Nẵng cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Văn Đôn (SN 1969, trú xã A Lưới 1, TP Huế) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép thủy ngân.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra tại khu vực cửa khẩu, phát hiện trong túi xách của Đào Văn Đôn có một lọ nhựa chứa chất nghi là thủy ngân.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền.



Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Làm việc với cơ quan chức năng, Đào Văn Đôn khai nhận ngày 13-1 mang theo túi xách bên trong có một lọ nhựa chứa thủy ngân từ nhà ở xã A Lưới 1, TP Huế, đón xe khách đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để xuất cảnh sang Lào với mục đích khai thác vàng.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa đến khu vực cửa khẩu, Đôn bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm.

Kết quả giám định xác định chất chứa trong lọ nhựa là thủy ngân (Hg) với khối lượng 968,4 gam. Đây là chất độc được quy định tại Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.