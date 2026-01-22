HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang gần 1 kg thủy ngân qua cửa khẩu, một người bị bắt tạm giam

Tr.Thường

(NLĐO) - Đào Văn Đôn bị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị phát hiện vận chuyển gần 1 kg thủy ngân qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Ngày 22-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 11 – VKSND TP Đà Nẵng cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Văn Đôn (SN 1969, trú xã A Lưới 1, TP Huế) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép thủy ngân.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra tại khu vực cửa khẩu, phát hiện trong túi xách của Đào Văn Đôn có một lọ nhựa chứa chất nghi là thủy ngân.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền.

Đà Nẵng bắt giữ người vận chuyển gần 1 kg thủy ngân trái phép - Ảnh 1.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Làm việc với cơ quan chức năng, Đào Văn Đôn khai nhận ngày 13-1 mang theo túi xách bên trong có một lọ nhựa chứa thủy ngân từ nhà ở xã A Lưới 1, TP Huế, đón xe khách đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để xuất cảnh sang Lào với mục đích khai thác vàng.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa đến khu vực cửa khẩu, Đôn bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm.

Kết quả giám định xác định chất chứa trong lọ nhựa là thủy ngân (Hg) với khối lượng 968,4 gam. Đây là chất độc được quy định tại Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Mẹ đến công an trình báo việc con gái bị cha dượng xâm hại ở Đà Nẵng

Mẹ đến công an trình báo việc con gái bị cha dượng xâm hại ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nhân lúc không có ai ở nhà, gã cha dượng ở TP Đà Nẵng đã thực hiện hành vi thú tính với con riêng của vợ.

Lật tẩy bí mật của đối tượng tên Lê Đăng Khoa ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Từ lời khai của các đối tượng liên quan, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Đăng Khoa ở phường Hội An.

Đà Nẵng Thuỷ ngân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo