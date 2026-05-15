Bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng Thanh Hóa để điều tra tội "Trốn thuế"

Ngày 15-5, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Nhà xe Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội "Trốn thuế".

Bắt nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cơ quan tố tụng thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh - Trịnh Thị Vân Anh (áo trắng) . Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Trong quá trình nhà xe nổi tiếng ở Thanh Hóa này hoạt động, năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983; giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, ngụ phường Hạc Thành; kế toán trưởng) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỉ đồng.

Đến ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Ngày 1-5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Dùng chiêu "xin visa Hàn Quốc", nữ giám đốc chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Dùng chiêu "xin visa Hàn Quốc", nữ giám đốc chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Đưa ra thông tin gian dối có thể xin được visa để đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hương Dịu bị truy tố.

Nữ giám đốc tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" khai gì?

(NLĐO) - Giám đốc công ty tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" đã có lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra về show diễn bị hủy vào phút chót.

Một nữ giám đốc bị khởi tố

(NLĐO)- Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình xác định 1 nữ giám đốc doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã câu kết lập khống chứng từ, trốn thuế 3 tỉ đồng

tỉnh Thanh Hóa vận tải hành khách quyết định khởi tố bị can nữ giám đốc trốn thuế nhà xe Vân Anh nhà xe nổi tiếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo