Pháp luật

Nữ giám đốc tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" khai gì?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Giám đốc công ty tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" đã có lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra về show diễn bị hủy vào phút chót.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ giám đốc tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" khai gì? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà, khai chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" là tâm huyết của bản thân và toàn bộ công ty Ngọc Việt.

"Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28-12. Tuy nhiên, một trong những quy trình sai lầm nhất của chúng tôi là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình như tôi đã làm và 50% sau chương trình"- bà Hà khai.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28-12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Cùng với đó, có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Lời khai của nữ giám đốc

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11-10-2025 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Trong quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20 giờ 30 phút, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

